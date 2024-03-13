6 продуктов, которые нельзя ставить в блендер: вы будете удивлены

Если у вас был блендер, который проработал короткий период и поломался, то не исключено, что причиной стали продукты, которые ставить в него не следует. Оказывается, что определенная пища способна повредить лезвия и механизм.

Мнение, что в блендер можно поместить все что угодно, является ошибочным. Конечно, электронные приборы значительно облегчают нашу работу, однако следует понимать, что не все можно измельчать в кухонном девайсе.

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Что нельзя измельчать в блендере

Горячие жидкости и пищу

Никогда не вливайте в блендер горячий суп или ингредиенты, поскольку вы только испортите прибор. От высокой температуры чаша может даже треснуть, а в худшем случае – вы получите ожоги кожи.

Кофейные зерна

Не рекомендуется использовать кофейные зерна для помола, поскольку это приведет к затуплению лезвий брендера. Благодаря этому электроприбору вы никогда не получите равномерно измельченные кофейные зерна, поэтому для помола надо использовать только кофемолку.

Лед

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Специалисты не советуют класть кубики льда в блендер, потому что можно затупить лезвия, как в случае с кофейными зернами. Лед разрешается использовать в случае, если в чаше блендера есть ягоды и фрукты для смузи, которые помогут его лучше разбить.



Некоторые продукты нельзя ставить в блендер / Фото Pexels

Сухофрукты

В блендер всегда ставьте исключительно свежие или замороженные фрукты. От идеи смолоть высушенные фрукты надо отказаться. Они имеют грубую кожуру и липкую мякоть, которая прилипнет к ножам. Лучше предварительно залейте их горячей водой, дайте настояться и только после того, как они станут мягкими – можете их перемалывать.

Картофель

Блендер не предназначен для печеного или вареного картофеля, поэтому лучше его перетереть самостоятельно. И уже готовое картофельное пюре не станет лучшим, поскольку от мощного взбивания выделится крахмал, а консистенция станет клейкой и жидкой.

Миндаль

Целые орехи миндаля могут повредить лезвия блендара. Лучше всего их порубить ножом или же замочить в воде, чтобы размягчить перед смешиванием.