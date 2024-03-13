6 продуктів, які не можна ставити в блендер: ви будете здивовані

Якщо у вас був блендер, який пропрацював короткий період та поламався, то не виключено, що причиною стали продукти, які ставити в нього не слід. Виявляється, що певна їжа здатна пошкодити леза та механізм.

Думка, що в блендер можна помістити все що завгодно є хибною. Звісно, електронні прилади значно полегшують нашу роботу, однак варто розуміти, що не все можна подрібнювати в кухонному девайсі.

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Що не можна подрібнювати в блендері

Гарячі рідини та їжу

Ніколи не вливайте в блендер гарячий суп чи інгредієнти, оскільки ви лише зіпсуєте прилад. Від високої температури чаша може навіть тріснути, а в гіршому випадку – ви отримаєте опіки шкіри.

Кавові зерна

Не рекомендовано використовувати кавові зерна для помелу, оскільки це призведе до затуплення лез брендера. Завдяки цьому електроприладу ви ніколи не отримаєте рівномірно подрібнені кавові зерна, тому задля помелу треба використовувати лише кавомолку.

Лід

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Фахівці не радять класти кубики льоду в блендер, бо також можна затупити леза, як у випадку з кавовими зернами. Лід дозволяється використовувати у випадку, якщо в чаші блендера є ягоди та фрукти для смузі, які допоможуть його краще розбити.



Деякі продукти не можна ставити в блендер / Фото Pexels

Сухофрукти

У брендер завжди ставте виключно свіжі чи заморожені фрукти. Від ідеї змолоти висушені фрукти треба відмовитися. Вони мають грубу шкірку та липку м’якоть, яка прилипне до ножів. Краще попередньо залийте їх гарячою водою, дайте настоятися і лише після того, як вони стануть м’якими – можете їх перемелювати.

Картопля

Блендер не призначений для печеної чи вареної картоплі, тому краще її перетерти самостійно. Та й вже готове картопляне пюре не стане кращим, оскільки від потужного збивання виділиться крохмаль, а консистенція стане клейкою й рідкою.

Мигдаль

Цілі горіхи мигдалю можуть пошкодити леза блендара. Найкраще їх порубати ножем або ж замочити у воді, щоб розм’якшити перед змішуванням.