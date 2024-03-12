Эти 3 продукта ускоряют старение: избегайте их

Конечно, многие мечтают как можно дольше оставаться молодыми. Но для этого нужно позаботиться не только об уходе за кожей, но и о рационе.

Старение – это часть человеческой жизни, и все мы через это проходим. И хотя нет ничего плохого в морщинах, другие части тела во время стремительного старения могут пострадать, и это будет иметь потенциальные негативные последствия для здоровья. Нейробиолог Роберт Лав рассказал о трех продуктах, которые не стоит есть слишком часто.

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Мясо для барбекю

Эксперт предупредил, что обугленное мясо – это именно то, что может усилить воспаление в вашем организме. И еда номер один, от которой вам стоит отказаться или хотя бы ограничить ее количество, если вы хотите замедлить старение – это именно барбекю.

Значительная часть такого мяса обуглена и почернела, и когда вы потребляете их, это увеличивает усовершенствованные конечные продукты гликации, которые и приводят к усилению воспаления и ускорению старения.

А когда в организме людей появляется воспаление, оно провоцирует большее количество морщин.

Рафинированный сахар

Конечно, это достаточно очевидно, и сахар не является слишком здоровой частью вашей диеты. Прежде всего, частое употребление этого продукта может привести к тому, что у вас увеличится вес. А во-вторых, сахар также может усилить воспаление, и оно является основной причиной старения.



Сахар может быть вредным для здоровья / Фото Pexels

И, конечно, существует и третья причина уменьшить потребление сахара в вашем рационе – и это повышение риска заболеть диабетом 2-го типа. Кроме того, это одна из главных причин болезни Альцгеймера.

Жареная пища

А вот жареная пища, по словам доктора, это так называемый "двойной удар".

Жареная пища часто содержит много углеводов, что повысит уровень сахара в крови, а это может усилить воспаление,

– сказал он.

Кроме того, жареную пищу часто готовят в плохом масле, а они могут вызвать воспаление.