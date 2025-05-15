Если вам надоело пропалывать и вырывать сорняки на участке каждую неделю, тогда этому можно легко положить конец, просто высадив несколько нужных растений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яркая клумба".

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Ландыш

В войне цветов против сорняков ландыш – это то растение, что точно выйдет победителем. В способности быстро захватывать пространство в тени и полутени ему просто нет равных. По уходу ландыши потребуют только периодического полива, ведь не любят засуху.

Если белые цветы вам не нравится, тогда можно легко найти садовые сорта с розовыми цветами.



Ландыш может помешать росту сорняков / Фото Pexels

Папоротник

Если ваш участок в полутени и достаточно влажный, лучшего растения для создания незабываемого и экзотического ландшафта вам не найти. Диаметр папоротника может превышать метр, а в условиях густой посадки в тени, мимо его широкие листья не сможет пробиться даже такой настойчивый сорняк, как сныть.

Размножается папоротник благодаря мощным корневым отросткам, и постепенно разрастается и занимает все больше пространства.

Манжетка

Это многолетнее растение имеет стелющиеся побеги,. Обычно ее сажают из-за красивых складчатых опущенных листьев. Сами кустики невысокие, достигают всего 25 сантиметров, однако могут пригодиться, если вы хотите побороться с сорняками на участке.

Плотная посадка поможет полностью искоренить все нежелательные растения. В начале и середине лета манжетка будет цвести ажурными волокнистыми соцветиями с мелкими желтыми цветами.

Герань

Садовые сорта герани можно смело высаживать на солнечных участках – при условии, что там есть легкая, дренированная почва. Это растение легкое в уходе, прекрасно разрастается и мешает росту любых сорняков. Розетки листьев невысокие, ажурные. С начала лета герань начинает цвести – и к тому же вы можете выбрать сорт цвета, что придется вам по душе – вариантов множество.

Кстати, есть еще одно растение, которое может принести пользу в саду и на огороде. Нзачем сажать бархатцы на участке, мы уже рассказывали ранее.

Глухая крапива

Это замечательное неприхотливое растение для теневых участков и цветников. Она будет формировать не очень большие кусты, не превышающие диаметром 40 – 45 сантиметров. В борьбе с сорняками крапива однозначно выйдет победителем.

Кроме того, глухая крапива в мае-июне также прекрасно цветет ароматными белыми, желтыми и розовыми цветами, и может успешно привлечь на участок шмелей, пчел и бабочек.