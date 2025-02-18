Можно даже не поливать: 5 неприхотливых комнатных растений

Комнатные растения это красиво, но очень сложно. Так может подумать немало людей и поэтому отказываться от того, чтобы завести несколько вазонов у себя дома. Но существуют растения, которые почти не требуют ухода.

Комнатные растения – это прекрасное дополнение к любому дому: они наполняют пространство зеленью и даже яркими цветами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но если вы не уверены в своих способностях в уходе за растениями, вы можете начать с тех, которые требуют совсем мало ухода.

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Змеиное растение

Змеиное растение известно тем, что оно может прекрасно расти даже в условиях минимальной влаги, а это делает его идеальным растением для начинающих цветоводов. Несмотря на отсутствие сложностей в выращивании, она порадует вас красивой высокой листвой.

Поливать его нужно очень редко, когда верхние 25% почвы в горшке уже высохнут – проверить это можно, погрузив палец в землю.

Замиокулькас

Это – еще одно невероятное растение, требующее минимум ухода и полива. Толстые листья его запасают воду, как и корневища, а это значит, что полив можно проводить гораздо реже.

Делайте это, когда верхние 50% смеси высохнут.



Замиокулькас можно поливать редко / Фото Pexels

Аглаонема

Также это растение известно под названием Китайское вечнозеленое растение – оно исключительно выносливое, когда говорится об отсутствии полива, и может пережить даже практически полное высыхание. Главное в ней – избегать чрезмерного полива, ведь это может привести к гниению корней и гибели.

Растение украсит ваш дом невероятным большим листьями, что может отличаться цветом – от белого и серебристого до оранжевого, красного и розового.

Растение-паук

Это растение можно увидеть во многих домах – и чрезвычайную ее популярность обеспечивает ее неприхотливость и приятный вид. Оно имеет толстые, мясистые корни, что может накапливать воду – а это значит, что оно совсем не будет страдать, если вы несколько раз забудете его полить.

Если почва в растении становится слишком сухим, листья растения станет мягким и поникнет, а тогда на нем начнут появляться коричневые кончики. В этот момент стоит увлажнить почву, и тогда невероятный вид растения восстановится.

Юкка

Эта пальма происходит из Мексики и Центральной Америки и имеет толстый деревянный ствол – и как и в случае со многими другими пустынными растениями, она не любит лишнюю влагу. Поэтому ждите, пока 50 – 75% почвенной смеси высохнет, а уже после этого поливайте юкку снова.