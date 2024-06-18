Полейте эти растения кефиром для лучшего роста: урожай поразит

Кисломолочный продукт, который большинство людей и не думают приносить на огород, на самом деле может стать незаменимым удобрением, если его использовать для полива растений.

Опытные огородники уже давно знают, что кефир можно использовать для полива растений. Но подходит он не для всех растений, поэтому использовать его нужно обдуманно.

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Считается, что кефир может способствовать укреплению иммунитета растений, а это поможет им бороться с различными заболеваниями. Кроме того, кефиру приписывают также и антибактериальные свойства. Поэтому в течение лета не стоит забывать о таком ценном удобрении, в состав которого входит фосфор, калий и азот.

Какие растения подкармливать кефиром

Раствор кефира огородники советуют использовать для обработки помидоров и огурцов. Такая подкормка также может принести пользу и цветам – а именно пионам.

Как поливать кефиром огурцы

Для полива нужно приготовить специальный десятипроцентный раствор из кисломолочного продукта. Налейте кефир в теплую воду, которая перед этим настоялась.

Для подкормки хватит литра кефира на целое ведро воды. И обратите внимание на то, что если кефир просроченный, тогда удобрение может не удаться. А уже готовую подкормку заливайте в прикорневую канавку по кругу за 10 – 15 сантиметров до стебля растения.

Также чем раствором можно опрыскать огурцы по листьям. Обработку проводят раз в две недели.



Кефир подходит для подкормки огурцов / Фото Pexels

Как поливать кефиром помидоры помидоры

Для подкормки помидоров вам также понадобится кефир – ведь именно это удобрение будет особенно эффективным в период завязи овощей. Если вы хотите, чтобы растение получило дополнительное питание и было защищено от болезней, разведите литр кефира в 8 литрах воды, а вечером полейте томаты под корень.

Старайтесь следить за тем, чтобы на растения во время полива не попадал солнечный свет, иначе средство будет испаряться.

Какие цветы можно подкармливать кефиром

Этот вкусный продукт поможет подпитать не только огород, но еще и клумбу. Вы можете использовать его на таких растениях: