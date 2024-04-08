Дачники обожают пепел и считают его лучшей подкормкой для растений, отмечают Porady 24. Если хотите получить хороший урожай, примените его на своем огороде.

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На какие растения лучше всего влияет зола

Лучше всего пеплом удобрять бахчевые культуры, свеклу, перец, фасоль, горох, тыкву, капусту и помидор.

А еще пепел любит картофель, который негативно воспринимает хлор, поэтому подпитка золой для него является лучшим. Пепел дачники используют для земляники, клубники, смородины, винограда и малины.



Пепел любят растения, кусты и деревья / Фото Pexels

Как подпитывать растения пеплом

На 1 квадратный метр вам нужно 100 – 200 граммов сухой золы. На 10 литров воды надо дать 1 стакан золы и стакан 9% столового уксуса. Он нужен для того, чтобы активизировать усвоение кальция из золы. Такое удобрение будет особенно полезным для помидоров.

Под картофель золу надо вносить немного по-другому. Лучше всего вносить удобрение за год до посадки овощей во время перекопки. Тогда на 1 квадратный метр надо рассыпать 100 граммов золы. Такая подкормка принесет картофелю максимальную пользу.

Какую пользу имеет зола

В золе содержится много калия, которые очень любят растение. Если же зола от лиственных культур, то в ней будет больше кальция. Некоторые растения не любят кислые почвы, поэтому золу вносят, если грядку надо раскислить. После этого она становится нейтральной и благоприятной для выращивания растений. В общем, пепел хорошо разрыхляет землю и улучшает структуру и плодородие.