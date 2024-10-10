5 растений, которые ни за что нельзя обрезать осенью: урожая и цветения не дождетесь

Обрезка растений осенью – это очень распространенная и важная практика. Впрочем, увлекаться ею слишком сильно все же не стоит, ведь есть деревья и кусты, которые обрезать в это время точно нельзя.

Если вы займетесь обрезкой растений в неподходящее время, это может привести к ухудшению здоровья дерева и уменьшению количества цветов, что оно может дать. И есть несколько растений, которые вы не должны трогать секатором осенью, пишет Southern living.

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Азалии и рододендроны

У обоих этих растений одинаковое время обрезки, ведь они принадлежат к одному семейству – и это точно не осень. Эти растения цветут на старой древесине или на ветвях с предыдущего сезона, поэтому если вы хотите увидеть много цветов, к обрезке нужно относиться с осторожностью.

Большинство садоводов советуют обрезать их в течение трех недель после того, как они прекратят свое цветение весной. Так они будут иметь достаточно времени, чтобы нарастить ветви на следующий год.

Вишни, персики и сливы

Все представители рода Prunus, а в частности и вишни, сливы и персики, будут расти лучше, если вы обеспечите им осторожную весеннюю обрезку. Или же ее можно провести летом – и это связано с тем, что эти растения очень восприимчивы к некоторым грибковым заболеваниям, что вызывают страту ветвей.

Грибок переносится ветром и поражает деревья и кусты через раны. Большинство спор грибок образует поздней осенью и зимой, поэтому осенняя обрезка может привести к заражению.

Груши

Грушевые деревья следует обрезать в конце зимы, уже после того, как завершатся сильные холода, когда почки начнут увеличиваться. Ранняя обрезка осенью или зимой может привести к излишнему росту, и тогда дерево становится более восприимчивым к потере ветвей.



Груши нельзя обрезать осенью / Фото Pexels

Форзиция

Этот ярко-желтый куст нужно обрезать весной уже после того, как цветение завершится. Поскольку цветет куст на старой древесине, осенняя обрезка может привести к тому, что вы увидите не так много цветов в следующем году.

Сирень

Очень важно обрезать сирень после того, как цветение завершится в начале лета – это обеспечит лучший рост каждый год. Срезание сирени имеет очень важное значение – это поможет держать ее в форме и не позволит ей вырасти слишком высоко.