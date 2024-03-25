Никогда не подкармливайте эти растения золой: они от этого погибнут

Очень часто садоводы используют древесную золу для подкормки различных огородных культур, но подходит она далеко не для всех растений. И чтобы ненароком не уничтожить свой урожай, нужно сперва узнать о нескольких правилах подкормки.

Если вы хотите летом и осенью собрать хороший урожай, подкормки – это то, о чем вы должны подумать еще весной. И подойти к этому процессу нужно очень ответственно, ведь не все органические удобрения, в том числе и зола, подходят для каждой культуры.

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Какие растения нельзя подкармливать древесной золой

Зола – это чрезвычайно полезное универсальное удобрение. Его часто используют из-за высокого содержания калия и фосфора, а оба эти вещества очень важны для роста и развития ваших растений. Кроме того, пепел предотвращает окисление почвы и улучшает ее структуру, а также защищает растения от болезней и может даже отпугивать вредителей. Но есть некоторые растения, которые нельзя им подпитывать, ведь они любят именно кислую почву.

В частности, среди огородных культур вам точно не стоит использовать золу для подкормки арбузов, редиса и щавеля. Эти растения точно хотят расти в кислой почве, и пепел этому только навредит.



Арбузы нельзя подпитывать пеплом / Фото Pexels

Быть осторожными нужно и тогда, поли подкармливаете свою клумбу, ведь далеко не все растения любят пепел. Не стоит сыпать ее под кусты рододендрона и гортензии. Также не подойдет пепел и для азалии, вереска, папоротника и ландыша. Дело в том, что все эти растения относятся к группе растений-ацидофилов, а они лучше всего растут в кислых почвах, поэтому такая подпитка не принесет им никакой пользы, а может и наоборот навредить.

Но вы можете смело использовать золу для других культур. Впрочем, и здесь нужно придерживаться нескольких основных правил.

Как правильно использовать удобрение из золы

Прежде всего, подумайте о хранении этого продукта – это место должно быть сухим, ведь если пепел намокнет и станет влажным, он может потерять все свои полезные свойства. Кроме того, нельзя смешивать его с другими органическими удобрениями – например, навозом или птичьим пометом. Вы могли об этом не знать, и тогда пепел снизит уровень азота в них.

Не стоит также сочетать питание с помощью золы и суперфосфата, ведь в результате такого смешивания фосфор будет плохо усваиваться. Также не вносите золу вместе с доломитовой мукой – оба препарата могут снижать кислотность почвы, а двойной эффект может быть слишком вредными для ваших растений.