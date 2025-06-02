7 растений, которые нельзя сажать возле гортензий: цветения не будет

Гортензии – это замечательные растения для любого сада, и одно из их преимуществ заключается в том, что они прекрасно сочетаются в композиции с другими цветами. Но есть и такие, которые от гортензий лучше держать на расстоянии.

Садоводы убеждены, что есть растения, которые лучше не сажать рядом с гортензиями. На это могут быть разные причины, но если нарушить запрет, результат будет один: плохое цветение и рост гортензий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Розы

Несмотря на то, что розы и гортензии прекрасно смотрятся в букетах, сажать их рядом – это большая ошибка. Гортензиям нужен влажный, богатый, слегка кислый грунт и тень. Зато розы – это кусты, которым для хорошего роста и цветения нужно много солнца, тепла и сухость.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно делать, чтобы розы цвели все лето.

Подсолнухи

Подсолнухи любят расти на полном солнце, но это далеко не единственная причина, почему их не стоит сажать рядом с гортензиями. Некоторые растения могут выделять химические вещества, что легко подавляют рост соседей. Этот процесс называют аллелопатией, и подсолнухи – это именно те растения, что мешают всему рядом нормально развиваться.

Бархатцы

Многие садоводы используют бархатцы не только как красивый цветок, что достаточно долго и красиво цветет, но и как защиту от различных вредителей в саду – ведь достаточно резкий запах цветов отпугивает насекомых.

Впрочем, эти растения требуют совершенно разных условий выращивания, поэтому лучше держать их на расстоянии.



Бархатцы нельзя сажать возле гортензий / Фото Pexels

Тимьян

Этот многолетник – еще одно растение, предпочитает сухое и солнечное место, а такие условия совсем не подходят для гортензий. Если прямо рядом с кустами гортензии у вас нет солнечного участка. и вы не можете обеспечить полив, тогда одно из этих растений точно не будет развиваться, как следует.

Форзиция

На первый взгляд может показаться, что форзиция – это замечательный компаньон для гортензий, ведь она выпускает свои ярко-желтые цветы задолго до того, как гортензия начнет цвести, и так можно создать непрерывное цветение.

Впрочем, это еще одно растение, что склонна к аллелопатии – и форзиция может существенно замедлить рост ваших гортензий.

Розмарин

Колючие листья розмарина и маленькие цветы могли бы стать поразительным и приятным контрастом с большими соцветиями гортензий, но это – очередной случай, когда у растений совершенно разные потребности во влажности почвы и освещении.

Орех

Некоторые растения могут действительно отравить ваши цветы в саду – и поэтому грецкие орехи и гортензии точно не будут лучшей комбинацией. Орехи выделяют в почву токсичное вещество, называется юглон – и гортензия к нему достаточно чувствительна.

Советуют высаживать эти кусты на расстоянии не менее, чем 18 метров от ореха.