Опытные садоводы убеждены, что планирование своего участка в соответствии с потребностями каждого растения – это половина успеха. Поэтому убедитесь, что вы знаете, что именно нужно посадить возле вишен, пишет "Агроцентр".

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Что нельзя сажать возле вишни

Оказывается, несмотря на то, что вишня – это достаточно неприхотливое растение, и дерево может расти без особого ухода со стороны садоводов, на соседство все же нужно обращать большое внимание. Гармония в посадках связана с высокой производительностью обоих растений и повышением иммунитета.



Возле вишни нельзя сажать некоторые растения / Фото Pexels

Но многие дачники не знают этих правил и высаживают рядом с вишнями овощи, которые могут привести к плохой урожайности, болезней и нашествию вредителей. Например, нельзя сажать рядом перец, баклажаны и помидоры. Даже если вы хотите сэкономить место, лучше избегать этого соседства, ведь пользы от него не будет.

Дело в том, что пасленовые являются источниками болезней, которые очень опасны для плодовых и ягодных деревьев, поэтому их нужно держать подальше от вишни.

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Кроме того, плохо вишня будет расти, и если рядом с ней посадить некоторые деревья, например, дубы, клены и березы.

Вишня – это дерево, которое также нельзя сажать рядом с крыжовником и малиной. Дело в том. что оба кустарника имеют склонность к разрастанию, а на урожайности вишни это точно скажется негативно. Кроме того, нельзя сажать возле вишни и смородину, если вы хотите получить ягоды с обоих растений.