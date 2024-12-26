Заведите дома эти 7 растений: они притянут успех в 2025 году

Комнатные растения могут стать не только зеленым оазисом уюта в доме, но и наполнить дом энергетикой успеха и удачи.

Для многих людей комнатные растения являются не только украшением дома, но и способом приманить в дом счастье, удачу и деньги, сообщает 24 Канал. И в 2025 году несколько вазонов действительно не лишним будет добавить к своему подоконнику.

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Фиалка

Иногда фиалку называют цветком мира, и это к тому же одно из самых популярных растений, видов которой насчитывается в мире более нескольких тысяч. Вы можете выбрать фиалку любого цвета и формы, и многие верят, что в комнате, где стоят фиалки, не будет ссор и скандалов. Также фиалка может притягивать удачу и успех в дом.

Другое однозначное преимущество растения – она может цвести даже зимой и точно украсит ваш подоконник.

Денежное дерево

Из народного названия растения сразу же можно понять, что именно оно притягивает в дом. Хотя на самом деле такое название оно получило из-за формы листьев, напоминающих монетки. Толстянка относится к роду суккулентов, поэтому особого ухода или полива не требует.

Мирт

Это – небольшой вечнозеленый куст или деревце, и в домашних условиях его высота вряд ли превысит метр. Выращивание мирта как комнатного растения может не только хорошо влиять на микроклимат и самочувствие растения, но и вроде бы притянуть удачу в дом.

Антуриум

Альтернативное название этого растения – мужское счастье, и растение также является любимцем дизайнеров, ведь при правильном уходе будет цвести круглый год и будет радовать яркими красками даже в пасмурные дни.

Орхидея

Орхидеи – это не простые в уходе растения, но цветение компенсирует все затраченные усилия. Считается, что орхидея может притягивать удачу в дом, и именно поэтому это такое удачное растение, чтобы завести ее в наступающем году.



Орхидея притягивает удачу / Фото Pexels

Лаванда

Она может не только порадовать вас красивым цветением, но и положительно повлиять на сон, наполнить комнату успокаивающей, уютной атмосферой. Кроме того, эзотерики убеждены, что она может притягивать удачу в дом.

Фикус

Округлые листья этого комнатного растения напоминают по форме монету, и оно может выполнять такую же роль, как и денежное дерево – притягивать достаток и богатство в дом.