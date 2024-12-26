Заведіть вдома ці 7 рослин: вони притягнуть успіх у 2025 році

Кімнатні рослини можуть стати не тільки зеленим оазисом затишку у домі, але й наповнити оселю енергетикою успіху та удачі.

Для багатьох людей кімнатні рослини є не тільки прикрасою оселі, але й способом приманити у дім щастя, удачу та гроші, повідомляє 24 Канал. І у 2025 році кілька вазонів й справді не зайвим буде додати до свого підвіконня.

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Фіалка

Іноді фіалку називають квіткою миру, і це до того ж одна й найбільш популярних рослин, видів якої налічується у світі понад кілька тисяч. Ви можете обрати фіалку будь-якого кольору та форми, і чимало людей вірять, що у кімнаті, де стоять фіалки, не буде сварок та скандалів. Також фіалка може притягувати удачу та успіх у дім.

Інша однозначна перевага рослини – вона може цвісти навіть взимку й точно прикрасить ваше підвіконня.

Грошове дерево

З народної назви рослини одразу ж можна зрозуміти, що саме вона притягує в дім. Хоча насправді таку назву вона отримала через форму листя, що нагадує монетки. Товстянка належить до роду сукулентів, тому особливого догляду чи поливу не потребує.

Мирт

Це – невеликий вічнозелений кущ чи деревце, і у домашніх умовах його висота навряд чи перевищить метр. Вирощування мирта як кімнатної рослини може не тільки добре впливати на мікроклімат та самопочуття рослини, але й начебто притягнути удачу в дім.

Антуріум

Альтернативна назва цієї рослини – чоловіче щастя, і рослина також є улюбленцем дизайнерів, адже за правильного догляду цвістиме цілий рік та буде радувати яскравими барвами навіть у похмурі дні.

Орхідея

Орхідеї – це не прості у догляді рослини, але цвітіння компенсує усі витрачені зусилля. Вважається, що орхідея може притягувати удачу в дім, і саме тому це така вдала рослина, аби завести її у прийдешньому році.



Орхідея притягує удачу / Фото Pexels

Лаванда

Вона може не тільки порадувати вас красивим цвітінням, але й позитивно вплинути на сон, наповнити кімнату заспокійливою, затишною атмосферою. Окрім того, езотерики переконані, що вона може притягувати удачу в дім.

Фікус

Округле листя цієї кімнатної рослини нагадує за формою монету, і вона може виконувати таку ж роль, як і грошове дерево – притягувати достаток та багатство у дім.