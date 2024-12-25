Як і всі кімнатні рослини, час від часу спатифілум потребує підживлення, аби порадувати своїми неймовірними білими квітами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво 3 кімнатні рослини, які принесуть успіх та гроші у 2025 році

Чим підживити мирну лілію?

Дуже часто такі необхідні кімнатним рослинам підживлення бувають також досить дорогими. Та, на щастя, виготовити добриво можна й вдома, і воно не коштуватиме вам навіть гривні. Для нього варто скористатися відходом, який можна знайти на кухні.

Експерти-квітникарі переконані, що бананова шкірка – це найкраще добриво для спатифілума, що тільки можна придумати. Але для того, аби заохотити спатифілум до цвітіння, недостатньо його підживити – потрібно також подбати про те, аби задовольнити його вимоги до поливу та освітлення.

Втім, коли це зроблено, залишається подбати тільки про добриво – і замочена бананова шкірка – це найкращий варіант, що ви можете використати в будь-який момент.



Спатифілум потрібно підживлювати / Фото Pexels

Така корисна вона через те, що плоди містять багато калію, а це саме та речовина, що потрібна рослині, аби процвітати та рости протягом року. Загальне правило полягає в тому, аби підживлювати рослину через кожні 2 – 3 поливи навесні та влітку, і робити це тільки раз на чотири поливи взимку та восени.

Втім, все залежить від стану вашої рослини. Якщо вона досить добре росте, ви можете давати їй більше рослинної їжі. Існує кілька різних способів використовувати бананову шкірку для підживлення, та основний з них такий: свіжу шкірку потрібно нарізати та замочити у воді на тиждень.

Час від часу помішуйте воду, аби шкірка розм'якшилася: саме так вона вивільнить поживні речовини у банку чи миску. Коли ж ви будете готові підживити мирну лілію, змішайте бананову воду з п'ятьма частинами чистої води та використайте розчин для поливу.