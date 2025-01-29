Эти 3 растения нужно обрезать в январе: будут лучше расти после зимы

Если вы хотите быть уверенными в том, что после зимы сад будет цвести обильно, несколько растений нужно обрезать уже к концу месяца. Это поможет им впоследствии расти гораздо быстрее и лучше.

Многие садоводы не выходят в сад в течение зимы, ведь убеждены, что сейчас там делать нечего. Впрочем, это не так – даже в январе несколько растений требуют особого внимания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Розы

Если у вас в саду растут розы, тогда лучшее время для того, чтобы их обрезать – период с января по февраль, пока они еще находятся в состоянии покоя. Обрезка помогает розам направить всю их энергию на новые бутоны, а не сосредотачиваться на старых гнилых листьях, что уже опадает с растения.

Поэтому ваши цветы будут выглядеть гораздо здоровее, когда распустятся. Обрезать можно плетистые и кустовые розы. Обрезайте их летний рост до 2 – 3 почек на главном стебле, чтобы контролировать размер и способствовать весеннему цветению.

А вот у кустовых роз нужно удалить мертвую и больную древесину и сформировать куст. Важно протирать секатор после каждого среза и убрать опавшие листья, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций.



Розы нужно обрезать в январе / Фото Pexels

Живые изгороди

Январь – это идеальное время, чтобы подстричь вашу живую изгородь, чтобы она выглядела максимально аккуратно. Для того, чтобы уберечь растения здоровыми, их советуют обрезать по крайней мере дважды в год. Но перед тем, как браться за дело, нужно заглянуть внутрь и тщательно их обследовать, чтобы убедиться, что их не используют различные животные как убежище.

Лиственные живые изгороди, например бук и боярышник, можно обрезать и формировать, и январь для этого – действительно наиболее удачный месяц.

Плодовые деревья и кустарники

Яблони и груши лучше обрезать зимой, в период с ноября по февраль – это позволит вырастить наиболее крупные и качественные плоды. Зимой также нужно позаботиться о кустах крыжовника – обрезка позволит свету проникать внутрь куста, и тогда плоды на них будут развиваться лучше. Также в январе стоит позаботиться и об обрезке смородины.