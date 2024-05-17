Посадите эти растения возле груши для небывалого урожая

Груша - это довольно капризное растение, которое может не давать урожай несколько лет подряд. Поэтому нужно знать, какие культуры помогут ей лучше расти.

Вряд ли можно представить фруктовый сад без грушевого дерева. Но даже в случае, если вы – опытный дачник, у вас могут возникнуть некоторые проблемы с грушей и получением от нее хорошего урожая. Впрочем, несколько хитростей спасут дерево.

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Где посадить грушу

Груша – это одна из самых светолюбивых культур в вашем саду, поэтому нужно найти ей хорошее место, где она получит достаточно лучей солнца. Если же дереву не будет хватать света, тогда оно будет вытягиваться, а побеги будут расти под острым углом, будут тонкими и хрупкими.

Также урожай будет формироваться на верхушке дерева, а это создаст немало неудобств, когда наступит время его собирать. Идеальное место для груши – это площадка, которая зданиями или другими деревьями закрыта от северных ветров, в юго-западной части сада. Почва для груши должна быть плодородной.

Желательно также посадить не одну грушу, а сразу несколько и рядом друг с другом. Большинство сортов – не самоплодные, или лишь частично самоплодные. Поэтому стоит посадить несколько сразу, чтобы происходило перекрестное опыление.



Груши нужно высаживать правильно / Фото Pexels

Яблоня

Груши и яблони могут стать достаточно хорошими соседями, которые хорошо уживаются рядом. Яблони также могут улучшить урожайность груш рядом.

Какие еще деревья посадить возле груши

Идеальный сосед для груши – это, как ни странно, еще одна груша, но другого сорта. Если же вы посадите возле груши клен, тогда он защитит ваши фрукты от плодожорки. Очень часто садоводы высаживают рядом также малину, смородину и виноград. Из цветов хорошо подойдут бархатцы, колокольчики и маргаритки.