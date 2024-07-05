В июле расцветает немало цветов, которые можно засушить, а потом готовить из них вкусные и полезные чаи. Поэтому Porady 24 подготовили перечень, чтобы вы ничего не пропустили.

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Ромашка лекарственная

Этот обычный маленький белый цветочек – это универсальное целебное средство, а также растение, из которого можно готовить невероятно вкусные чаи. Поэтому не пропустите время ее сбора в июле.

Во время заготовки цветы ромашки срезают острым ножом или ножницами вместе со стеблем, длиной не более, чем 3 сантиметра. Если же вы хотите заготовить зеленую массу для ванн или компрессов, тогда срез можно делать на уровне нижних листьев, на расстоянии 30 сантиметров от верхушки.

Иван-чай

Чай, приготовленный из этого растения, считается не только вкусным, но и целебным. Он обладает тонизирующим и противовоспалительным действием, но для напитка используют только листья растения, которое нужно собрать во время цветения. Впрочем, нужно успеть до момента созревания семян, которые напоминают пух.

Тысячелистник

Цветет он и в июне, и в июле. Во время заготовки стебля нужно с верхушки срезать 15 сантиметров, без грубых стеблей. А цветки срезают на расстоянии 2 сантиметров от верхушки. Кстати, сбор можно проводить только тогда, когда цветочные головки потемнеют.

Календула

Цветы растения эффективны против нагноения и ожогов, а также помогают при болезнях десен и горла. Они также снимают воспаление и обладают антисептическим действием.

Зверобой

Во время заготовки срезать растение нужно острым ножом, серпом или ножницами. Режут его со стеблем на расстоянии 25 – 30 сантиметров от верхушки.