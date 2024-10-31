6 растений, которые отпугнут пауков из дома: будут убегать сами

Осенью пауки ищут убежище и тепло, поэтому могут появляться в наших домах чаще. Именно холод и дождь побуждает их заселяться в углах комнат. Однако очень многие люди боятся этих насекомых, поэтому расскажем, как от них можно избавиться.

Есть определенный список растений, которые естественным образом отпугивают пауков, пишет Mirror. Держа эти растения дома, у вас не будет никакой необходимости использовать химические и едкие ароматы и химикаты.

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Мелисса

Это невысокое комнатное растение прекрасно справится с тем, чтобы отпугнуть пауков. Насекомые очень не любят цитрусового аромата, поэтому можете срезать пучок мелиссы, настоять и распылить настой в закоулках дома, где больше всего любят сосредотачиваться пауки.

Базилик

Запах масла базилика способен отпугнуть не только пауков, но и муравьев и комнатных мух. Базилик можно выращивать дома, разместив его в солнечном месте. Впрочем, лучи должны попадать на растение только 5 часов в день.



Базилик отпугивает пауков / Фото Pexels

Лаванда

Отпугивателем для пауков является лаванда. Все, что надо сделать – связать небольшие пучки лаванды и развесить во всех комнатах. Специалисты говорят, что лаванда не только позволит избавиться от насекомых, но и станет естественным ароматизатором.

Мята

Несколько листочков мяты добавьте в бутылку для опрыскивания с водой. Оставьте на некоторое время для настаивания, а затем распылите раствор при входе в дом, возле окон и дверных проемов. Кроме того, отпугивать пауков могут и свежие листья мяты.

Розмарин

Для пауков розмарин является раздражающим и интенсивным, поэтому можете смело его выращивать дома в теплом месте, поскольку это растение не очень любит холод.

Хризантемы

В хризантемах содержится ингредиент пиретрум, который часто используют в натуральных репеллентах от насекомых. Инсектицид отпугивает не только муравьев, но и клещей, блох, тараканов и даже постельных клопов.