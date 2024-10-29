Каштаны могут отпугнуть насекомых в доме благодаря тому, что имеют токсичные вещества, пишут Porady 24. Чтобы от них избавиться достаточно будет лишь разложить несколько каштанов на подоконнике снаружи дома и у входной двери. Чтобы каштаны имели действенный запах и отпугивали пауков, их надо заменять каждые 10 дней.

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Но если пауки уже есть в доме и вы хотите от них избавиться, то стоит разложить в разные места расколотые каштаны, чтобы насекомые почувствовали запах и убежали из дома. Чаще всего пауки могут быть заметными дома в холодную и дождливую погоду. В это время они ищут теплое и сухое место, где смогут перезимовать.

Некоторые специалисты говорят, что аналогичный эффект на пауков имеют желуди, поэтому можете использовать их вместо каштанов.

Интересный факт, но от запаха каштана погибает тля. Чтобы от нее защитить комнатные растения, надо опрыскать их холодной водой, добавив предварительно внутрь порошок каштана.



Пауки не любят запах каштана / Фото Pexels

Что еще отпугивает пауков

Пауки не любят насыщенных ароматов цитрусовых, поэтому в углы можно поставить спонжик, смоченный в эфирном масле апельсина или лимона.

Также можно сделать раствор из эфирного чайного масла (несколько капель на литр воды) или уксуса (пропорция 1:1) и обработать им закоулки и труднодоступные места.