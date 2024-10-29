Каштани можуть відлякати комах в оселі завдяки тому, що мають токсичні речовини, пишуть Поради 24. Щоб їх позбутися достатньо буде лише розкласти кілька каштанів на підвіконні зовні будинку та біля вхідних дверей. Щоб каштани мали дієвий запах та відлякували павуків, їх треба заміняти кожних 10 днів.

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Та якщо павуки вже є в оселі й ви хочете їх позбутися, то варто розкласти в різні місця розколоті каштани, щоб комахи відчули запах й втекли з дому. Найчастіше павуки можуть бути помітними вдома в холодну та дощову погоду. У цей час вони шукають тепле й сухе місце, де зможуть перезимувати.

Деякі фахівці кажуть, що аналогічний ефект на павуків мають жолуді, тому можете використовувати їх замість каштанів.

Цікавий факт, але від запаху каштана гине попелиця. Щоб від неї захистити кімнатні рослини, треба обприскати їх холодною водою, додавши попередньо всередину порошок каштана.



Павуки не люблять запах каштана / Фото Pexels

Що ще відлякує павуків

Павуки не люблять насичених ароматів цитрусових, тому в кутки можна поставити спонжик, змочений в ефірній олії апельсина чи лимона.

Також можна зробити розчин з ефірного чайного масла (кілька крапель на літр води) чи оцту (пропорція 1:1) та обробити ним закутки та важкодоступні місця.