Авторка блогу "Городниця з Одеси" розповіла у своєму ютубі один секрет, який полягає в тому, аби до картоплі додати всередину каштани чи жолуді.

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Чому до картоплі треба ставити каштани

Для того, щоб картопля збереглася до весни без будь-яких пошкоджень, варто в ящик до овочів додати 5 – 10 каштанів чи жолудів. Вони сприятимуть тому, аби картопля не псувалася, не проростала й не втрачала пружності.

Можете каштани чи жолуді розкидати між картоплею. Під час зберігання врожаю вони будуть виділяти речовини, які уповільнять проростання картоплі, додатково ще й знезаражують плоди й вберуть вологу.

Окрім каштанів та жолудів можете використовувати суху хвою. Її треба розкласти між шарами картоплі, щоб створити бар’єр від вологи. Авторка блогу розповіла, що ефірні олії, які містяться у хвої здатні пригнітити проростання картоплі, завдяки чому вона буде добре зберігатися.

Чому до картоплі треба ставити каштани та жолуді: дивіться відео

Базові правила для зберігання картоплі

Овочі треба зберігати в прохолодному, не вологому місці, де є постійний приплив повітря. Це може бути льох, комора, засклений балкон, лоджія чи коридор. Чим вищою буде температура повітря у приміщенні, тим швидше картопля почне псуватися. Тому для того, щоб картопля не проросла, треба забезпечити овочам вентиляцію та прибрати вологу.

Оптимальна температура зберігання бульб картоплі 2 – 4 градуси. Для пізньостиглих сортів допустима температура складає 5 – 6 градусів.