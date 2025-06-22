3 растения, которые стоит посадить вместе: важные правила от садоводов

Для того, чтобы культуры хорошо росли, нужно за ними не только ухаживать, но и обеспечить правильное соседство. Если рядом с ними будут расти выгодные растения, то они ускорятся в росте и дадут лучший результат.

Совместное выращивание уже давно пользуется популярностью среди дачников, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Джейми Валтона. Он рассказал, какие растения посадил вместе в своем саду и добавил, какую это имеет пользу.

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Салат

Преимущество салата в том, что он удерживает влагу в почве, а это достаточно важно в жаркое время года. Кроме того, салат подавляет рост сорняков и выступает естественной мульчей.

Зеленый лук

Рекомендуется между рядами салата высаживать зеленый лук. Он не занимает много места, потому что растет вертикально и не конкурирует с салатом за пространство, таким образом вы сможете сэкономить часть грядки и посадить другие растения. Лук способен выделять природные вещества, которые отпугивают тлю.



Зеленый лук занимает мало места на грядке / Фото Pexels

Бархатцы

Очень полезно каждые несколько рядов высаживать бархатцы. Они отпугивают почвенных червей и нематод, которые уничтожают корни овощей. Запаха бархатцев боится медведка, тля и слизни.

Кстати, огурцы могут желтеть. Для того, чтобы этого не произошло, дачники рассказали 5 важных секретов.

Эти три посаженные растения рядом создают друг для друга естественную защиту, поэтому не стоит использовать никакую агрессивную химию. Чтобы бархатцы образовывали новые бутоны, нужно регулярно убирать увядшие цветы. Садовод говорит, что комбинация из этих трех растений обеспечит хороший рост салата и лука, а бархатцы будут красиво расти и отпугивать вредителей.