Посадите возле картофеля эти растения: колорадские жуки даже не подберутся
- Чтобы бороться с колорадским жуком, рекомендуется сажать возле картофеля растения с резким запахом, такие как кориандр, петрушка, чеснок, лук, календула, лаванда, бархатцы, базилик, мята, розмарин, и фасоль.
- Опытные огородники советуют использовать комбинированную защиту, совмещая посадку этих растений с другими народными средствами против жуков.
Борьба с колорадскими жуками это неприятность, с которой огородникам приходится сталкиваться каждый год. Эти насекомые быстро адаптируются к различным средствам, и прогнать их совсем непросто.
Колорадский жук – это неприятный вредитель, и он имеет свои слабые стороны, сообщает 24 Канал. В частности, резких запахов он боится, как огня. И поэтому высадка некоторых растений возле картофеля может уберечь вас от нашествия этих жуков.
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Что посадить от колорадского жука?
Многие огородники хотят по минимуму использовать опасные химикаты на своем огороде, а потому ищут альтернативные способы защитить свой огород от вредителей. В этом могут помочь некоторые растения, имеющие достаточно резкий и неприятный для колорадских жуков запах.
Вот что посадить возле картофеля:
- Кориандр. Он имеет характерный аромат, и поэтому будет отпугивать насекомых от участка.
- Петрушка. Мало того, что это полезная и вкусная зелень. Ее запах также может стать естественным барьером для всех колорадских жуков, ведь они как огня боятся ее ароматов.
- Чеснок и лук. Если вы высадите эти овощи возле картофеля, численность жуков сразу же уменьшится.
- Календула. Растение может выделять фитонциды – вещества, забивающие аромат картофельной ботвы. И колорадским жукам будет сложнее найти картофель на вашем огороде, поэтому они просто будут пролетать мимо.
- Лаванда. Прекрасный цветок не только украсит огород, но и отпугнет насекомых-вредителей с огорода – и не только колорадского жука. Поэтому держите ее у себя на участке.
- Бархатцы. Они выделяют природный яд для почвенных вредителей и личинок – тиофен. Посадите эти цветы в междурядьях и по периметру, и о колорадских жуках сможете забыть.
- Базилик. Он имеет характерный довольно резкий запах, который будет неприятным для колорадских жуков.
- Мята. Ее запах легко отпугнет полосатых жуков от картофеля.
- Розмарин. Стоит высадить его возле картофеля, и сильный запах специи отгонит колорадского жука.
- Фасоль. Это растение не только отпугнет колорадских жуков, но и может насытить почву кислородом – а картофелю это точно пойдет только на пользу.
Некоторые растения отпугивают колорадских жуков / Фото Pexels
И все же опытные огородники предупреждают, что только посадкой нужных растений обойтись не удастся. Гораздо лучше будет использовать комбинированную защиту, а также обработать картофель различными народными средствами. Ранее мы уже рассказывали, какие именно народные средства будут наиболее эффективными против колорадских жуков.