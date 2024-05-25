Что посадить возле забора со стороны дороги: 5 лучших растений
Если вы хотите, чтобы ваша дача выглядела невероятно, тогда нужно побеспокоиться не только об облике дома, но и всего участка. И с этой целью вы можете высадить растения за забором, чтобы облагородить территорию.
Огород – это тот участок, где большинство людей знают, что именно нужно посадить. Зато земля у забора, да еще и со стороны дороги вызывает гораздо больше вопросов. И ландшафтные дизайнеры убеждены, что для этого места подходят далеко не все растения. Поэтому Советы 24 подобрали лучшие на любой вкус.
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Плодоносящие кусты
Если вы сомневаетесь, какие растения высадить у забора, тогда невероятно удачными вариантами будут кусты. Это может быть малина, смородина или крыжовник. Главное, не сажать растения слишком близко к забору, ведь иначе вам будет неудобно собирать ягоды. Оптимальное расстояние между кустом и забором – примерно 1,5 метра.
Хмель
Да, это растение может быть не только неприятным вредителем, который захватывает участок в саду, но и создает прекрасную ограду на заборе, если высадить его там, где нужно. Но приготовьтесь к тому, что его побеги будет непросто убирать.
Но еще лучший вариант – посадить фасоль или горох. Они плотно закроют сетку, и так вы получите не только красивую стену, но и неплохой урожай.
Хмель можно использовать как ограждение / Фото Pexels
Дерн
Дерен – это очень классическое "заборное" растение, и его можно найти в разных цветах – белом, красном и тому подобное. Растение будет хорошо смотреться и в качестве самостоятельной живой изгороди, и как изгородь для забора.
К тому же дерен совсем неприхотлив, и большинство видов может расти практически на любой почве, на солнце и в полутени. Также он очень быстро растет, и достигнет высоты в метр уже в первый год после посадки.
Кизильник блестящий
Обычно кизильник используют для низких и средних живых изгородей, которые формируют путем обрезки. При выращивании в свободной форме он может достичь 3 метров в высоту. Если условия для него будут благоприятными, растет кизильник достаточно быстро.
Сирень
Этот куст будет выглядеть невероятно красиво, к тому же может быть чрезвычайно разнообразным. У сирени гораздо больше сортов, чем у других декоративных кустарников, поэтому вы точно найдете себе что-то по вкусу.