Эти 5 растений воруют удачу и счастье из дома: лучше от них избавиться

Комнатные растения – это отличный способ украсить комнату и сделать ее более уютной. К сожалению, эзотерики убеждены, что не все растения влияют на ваше жилье положительно.

О различных комнатных растениях существует немало примет и поверий, и далеко не все они положительные, сообщает 24 Канал. Поэтому с некоторыми растениями в доме стоит быть особенно осторожными.

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Фикус

Когда-то фикус считался символом семейного счастья, а сейчас у многих эзотериков он вызывает смешанные чувства. Отношение к этому растению разительно изменилось, и теперь многие считают, что фикус может приносить несчастье женщинам, держащим его дома.

Он вроде бы способствует разрыву отношений и даже может "вытягивать" энергию у своего владельца или владелицы.

Диффенбахия

Это – еще одно растение, которого советуют избегать дома. Листья ее содержит токсичные вещества, а также по поверьям она может "забирать" здоровье и силы у тех людей, которые живут рядом с ней.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кактус

В учении фэншуй считается, что шипы кактуса могут накапливать негативную энергию, что чувствуют его владельцы: тревогу, злость и стресс. И к тому же кактусы – это то, что мешает вам привлечь достаток в дом – они своими острыми колючками как будто "пугают" его.



Кактусы могут приносить неудачу / Фото Pexels

Циперус

Если это растение стоит в спальне, хозяева дома на утро могут чувствовать сильную усталость. Поверья также указывают на то, что циперус может вытягивать положительную энергию из людей и лишать их удачи, особенно ночью.

Поэтому лучше держать это растение в комнате, где вы не отдыхаете – например, на кухне.

Монстера

Монстера относится к категории лиан и сейчас имеет не лучшую репутацию. Как и плющ, который также не советуют держать дома, она может вытягивать положительную энергию из людей, живущих рядом с ней.

Считается также, что из-за ее негативного влияния якобы в доме исчезает гармония.