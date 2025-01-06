Ці 5 рослин крадуть удачу та щастя з дому: краще їх позбутися

Кімнатні рослини – це чудовий спосіб прикрасити кімнату та зробити її більш затишною. На жаль, езотерики переконані, що не всі рослини впливають на ваше житло позитивно.

Про різні кімнатні рослини існує чимало прикмет та повір'їв, і далеко не всі вони позитивні, повідомляє 24 Канал. Тож з деякими рослинами в домі варто бути особливо обережними.

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Фікус

Колись фікус вважався символом сімейного щастя, а зараз у багатьох езотериків він викликає змішані посуття. Ставлення до цієї рослини разюче змінилося, і тепер чимало людей вважають, що фікус може приносити нещастя жінкам, що тримають його вдома.

Він начебто сприяє розриву стосунків та навіть може "витягувати" енергію у свого власника чи власниці.

Дифенбахія

Це – ще одна рослина, якої радять уникати вдома. Листя її містить токсичні речовини, а також за повір'ями вона може "забирати" здоров'я та сили у тих людей, які живуть поряд із нею.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кактус

У вченні феншуй вважається, що шипи кактуса можуть накопичувати негативну енергію, що відчувають його власники: тривогу, злість та стрес. І до того ж кактуси – це те, що заважає вам залучити достаток у дім – вони своїми гострими колючками начебто "лякають" його.



Кактуси можуть приносити невдачу / Фото Pexels

Циперус

Якщо ця рослина стоїть у спальні, господарі дому на ранок можуть відчувати сильну втому. Повір'я також вказують на те, що циперус може витягувати позитивну енергію з людей та позбавляти їх удачі, особливо вночі.

Тож краще тримати цю рослину у кімнаті, де ви не відпочиваєте – наприклад, на кухні.

Монстера

Монстера належить до категорії ліан та зараз має не найкращу репутацію. Як і плющ, який також не радять тримати вдома, вона може витягувати позитивну енергію з людей, що живуть поряд із нею.

Вважається також, що через її негативний вплив начебто у домі зникає гармонія.