Некоторые растения могут иметь успокаивающие запахи, а другие просто создают чрезвычайно уютный декор, что позволяет как следует отдохнуть – все равно они помогут вам лучше и быстрее погрузиться в сон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Жасмин

Большинство людей знают жасмин как большой садовый куст с душистыми белыми цветами. Впрочем, он легко может быть и комнатным растением, что может освежить вашу спальню и наполнить ее невероятным ароматом.

Запах будет способствовать успокоению ночью и улучшать умственную работоспособность днем.

Алоэ Вера

Алоэ – это одно из самых целебных комнатных растений в природе. Его гель может успокаивать солнечные ожоги и небольшие порезы, а сок помогает в пищеварении и даже укрепляет иммунную систему.

Алоэ Вера не только полезно для кожи, но и способствует сну, а серо-зеленые зубчатые листья добавляет уюта в любое пространство.

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Змеиное растение

Хотите заполнить пустые неуютные углы комнаты? Змеиное растение идеально подходит для этой задачи, и это одно из тех комнатных растений, уход за которым не принесет вам никаких проблем. Она может выдерживать слабое освещение и будет расти даже в случае, если вы несколько раз забудете о поливе.

Лаванда

Продукты из лаванды довольно часто используют как средство для улучшения сна, ведь ее запах может стимулировать расслабление. Можно класть пакетик лаванды под подушку, брызгать на них спреем или использовать маску для глаз с запахом лаванды. Или же вы можете поставить горшок с живым растением у себя на подоконнике.

Потос

В следующий раз, когда вы будете размышлять над тем, какое комнатное растение приобрести для спальни, остановитесь на потосе, ведь он не только очень красивый и простой в уходе. Растение также может расти при слабом освещении и является отличным выбором для уютного пространства спальни.



Потос идеально подходит для спальни / Фото Pexels

Ромашка

Ромашка популярна для различных чаев и настоев, но и как комнатное растение может принести немало пользы и станет невероятным выбором для вашей спальни. Аромат ромашки может навлечь сон и способствует более длительному и качественному отдыху.