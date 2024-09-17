Эти 6 сезонных продуктов шефы закупают в сентябре: и вот почему вы тоже должны это сделать

Осень –это идеальное время для того, чтобы добавить на свою тарелку сезонные продукты. Они не только добавят к вашей еде уютной, осенней атмосферы, но и будут максимально свежими.

Если вы пытаетесь по максимуму использовать осеннее время, тогда нужно позаботиться и о покупке некоторых сезонных продуктов. Так вы и сэкономите деньги, и сможете сделать свои блюда наполненными питательными веществами и витаминами, пишет Real Simple.

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Яблоки

Конечно же, нельзя осенью проходить мимо ящиков с яблоками. Именно в эту пору эти фрукты наиболее свежие и насыщенные витаминами, а также другими питательными веществами. Кроме того, из них можно приготовить немало вкусных блюд в кучу разных способов.

Перец

Позднеспелые перцы могут стать прекрасным дополнением к вашим блюдам, ведь они имеют уникальный вкус и содержат очень большое количество витаминов. Кроме того, их в этот период можно закоптить или засушить на зиму для того, чтобы сохранить максимум вкуса и пользы. Вы можете готовить из перцев заправки, пасты, сальсу и немало других вкусных блюд.

Корнеплоды

Конечно же, в сентябре нужно использовать на кухне и все возможные корнеплоды. Вы можете запекать их или жарить, а также готовить другими способами. Один из лучших вариантов, что рекомендуют шефы – щедро смазать овощи оливковым маслом и поставить их на запекание в духовку при температуре в 400 градусов.



Картофель нужно запекать осенью / Фото Pexels

Кабачки и тыквы

Если вы хотите есть кабачки, то лучше делать это с кожурой, пока они еще молодые – а именно в сентябре. Все, что нужно сделать – это порезать их пополам и сбрызнуть небольшим количеством масла. Медленно мажьте их, пока они не станут мягкими и золотисто-коричневыми.

Морковь

Жареная на сковороде, печеная и свежая морковь – это идеальная закуска к любой еде. Поэтому не забудьте о том, чтобы добавить свежую морковь в свой сентябрьский список покупок.

Этот продукт может долго и хорошо храниться и в холодильнике, и в кладовке, а также из моркови можно приготовить и соленые, и сладкие блюда.

Пастернак

Пастернак имеет сладкий землистый вкус – он является более выразительным после первых заморозков, поэтому использовать его лучше всего осенью. Пожарить пастернак очень легко – его нужно почистить и нарезать брусочками или кружочками, смешать с маслом, тимьяном, солью и перцем и запекать при температуре 245 градусов.