Конкретного месяца для посадки петрушки нет, впрочем лучше всего ее сеять в октябре или до середины ноября, пишут Советы 24. Для посадки петрушки вам надо найти солнечный участок с рыхлой почвой. Именно благодаря такой грядке, петрушка начнет хорошо расти уже с первыми лучами тепла весной.

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В сентябре нельзя сажать петрушку, поскольку она начнет расти раньше времени, а молодые всходы погибнут.

Как посеять петрушку осенью

Перед посадкой петрушки, грядку надо перекопать и внести перегной. Семена должны быть сухими. Высевать их надо на глубину 1 сантиметр, а пространство между рядками должно достигать 20 сантиметров. После того, как она прорастет, ее надо дважды проредить.

Для посадки петрушки надо ориентироваться на температуру. На улице может быть уже достаточно холодно, но воздух не должен быть минусовым. И некоторые дачники говорят, что даже, если выпал снег, его можно смести с грядки и сеять петрушку.



Петрушку желательно сеять в октябре или ноябре / Фото Pexels

Посев петрушки можно накрыть агроволокном, закрыть его опавшими листьями или мульчей, которые надо будет снять уже в начале весны. Кроме петрушки, на зиму еще можно посеять укроп, листья салата, пастернак, шпинат и редис.

Чем полезна петрушка

Петрушка - это очень полезная зелень, которая содержит много витаминов и минералов. Она содержит витамины A, C и K, что помогают поддерживать здоровье глаз, кожи и иммунной системы. Витамин K, содержащийся в петрушке, является важным для здоровья костей, поскольку способствует усвоению кальция.