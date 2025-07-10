Опытные огородники давно знают, что правильное соседство растений на огороде может существенно приумножить урожай, сообщает 24 Канал. Но если ошибиться и высадить вместе некоторые культуры, можно остаться без плодов вообще. Поэтому рассказываем, что нельзя сажать возле арбузов.

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Что нельзя сажать возле арбузов?

Есть всего две культуры, для которых лучше найти участок на другой части огорода – и это подсолнечник и кукуруза. Многие огородники допускают ошибку и пытаются посадить эти растения рядом – вроде бы когда подсолнухи и кукуруза вырастут, они будут затенять арбузы от палящих солнечных лучей и так спасут бахчевые от ожогов.

Но этот способ неэффективен, и с ним возникает еще и другая проблема: на подсолнухи прилетают грачи, воробьи и другие птицы. И, насытившись ими, после жирной пищи птица стремится утолить жажду – и поэтому начнет бить ваши арбузы. Поэтому если вы посеете арбузы возле подсолнечника – потеряете весь урожай.

Зато кукуруза вытягивает немало питательных веществ из почвы, даже из глубоких ее слоев. Прежде всего она забирает азот, что нужен для формирования ростков арбузов.

К тому же нельзя сажать арбузы на месте, где раньше росли или подсолнечник, или кукуруза. Дело в том, что урожай этих двух культур собирают поздней осенью, и их корневая система остается в почве и не перепревает за зиму.

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Во время ранневесенней обработки почвы он будет горбиться, а кочаны и корни, оставшиеся в земле и не перепревшие, могут повредить нижние всходы арбузов в междурядьях. Снизится и урожайность, и густота прорастания ростков.



Подсолнухи нельзя сажать возле арбузов / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения можно еще посадить в июле, чтобы собрать урожай осенью.

Можно ли сажать рядом арбузы и дыни?

Арбузы и дыни относятся к одному семейству – тыквенные. И поскольку они имеют одинаковые сроки плодоношения, их можно выращивать на соседних грядках.

Выбрать для этого нужно открытую для солнца местность – ведь недостаток солнечного света и тепла могут негативно повлиять на развитие растений и их урожайность. Лучше всего высаживать и арбузы, и дыни на хорошо дренированной песчаной или супесчаной почве, имеющей нейтральный уровень кислотности. Обе культуры устойчивы к засухам и засолению почвы, а вот чрезмерный полив и закисание не переносят.