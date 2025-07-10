Досвідчені городники давно знають, що правильне сусідство рослин на городі може суттєво примножити врожай, повідомляє 24 Канал. Але якщо помилитися та висадити разом деякі культури, можна залишитися без плодів взагалі. Тож розповідаємо, що не можна садити біля кавунів.

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Що не можна садити біля кавунів?

Є всього дві культури, для яких краще знайти ділянку на іншій частині городу – і це соняшник та кукурудза. Чимало городників припускаються помилки та намагаються посадити ці рослини поряд – начебто коли соняшники та кукурудза виростуть, вони затінятимуть кавуни від пекучого сонячного проміння та так врятують баштанні від опіків.

Але цей спосіб неефективний, і з ним виникає ще й інша проблема: на соняшники прилітають граки, горобці та інші птахи. І, наситившись ними, після жирної їжі птах прагне втамувати спрагу – і через це почне бити ваші кавуни. Тож якщо ви посієте кавуни біля соняшника – втратите весь урожай.

Натомість кукурудза витягує чимало поживних речовин з ґрунту, навіть з глибоких його шарів. Насамперед вона забирає азот, що потрібний для формування паростків кавунів.

До того ж не можна садити кавуни на місці, де раніше росли або соняшник, або кукурудза. Річ у тому, що урожай цих двох культур збирають пізно восени, і їхня коренева система залишається в ґрунті та не перепріває за зиму.

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Під час ранньовесняної обробки ґрунту він буде горнутися, а качани та коріння, що лишилися в землі та не перепріли, можуть пошкодити нижні сходи кавунів у міжряддях. Знизиться і урожайність, і густота проростання паростків.



Соняшники не можна садити біля кавунів / Фото Pexels

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини можна ще посадити в липні, аби зібрати урожай восени.

Чи можна садити поряд кавуни та дині?

Кавуни та дині належать до однієї родини – гарбузові. Та оскільки вони мають однакові терміни плодоношення, їх можна вирощувати на сусідніх грядках.

Обрати для цього потрібно відкриту для сонця місцевість – адже нестача сонячного світла та тепла можуть негативно вплинути на розвиток рослин і їхню врожайність. Найкраще висаджувати і кавуни, і дині на добре дренованому піщаному чи супіщаному ґрунті, що має нейтральний рівень кислотності. Обидві культури стійкі до посух та засолення ґрунту, а ось надмірний полив і закисання не переносять.