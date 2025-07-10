Якщо ви звикли поливати баштанні культури нарівні з рештою городини – ви вже припускаєтеся помилки, за яку можете поплатитися зовсім несмачними кавунами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agrolife.

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Полив кавунів на городі

Надлишок вологи в ґрунті до моменту формування плодів кавуна дуже шкідливий – це призводить до того, що коренева система розвивається слабко. А ось під час дозрівання плодів надмірний полив викликає також і порожнечі всередині кавуна, волокнистість м'якоті, зменшує цукристість плодів та загалом погіршує смак.

Але й відмовитися від поливу кавунів не можна – в період посіву посуха може негативно вплинути на однорідність сходів та проростання, а в період цвітіння провокує низьку зав'язуваність плодів. Окрім того, через малий полив кавуни почнуть утворюватися неправильної форми.

В період дозрівання плодів недостатня кількість води призведе до просідання батогів, а зрештою – до зменшення розміру самих кавунів.



Кавуни потрібно поливати помірно / Фото Pexels

Коли починати і припиняти полив кавунів?

Перший полив кавунів проводиться, коли утворюються 5 – 7 листків. Другий – коли починається цвітіння. Третій та четвертий поливи потрібно проводити за необхідності під час утворення плодів. Якщо кавуни вирощуються з системою крапельного зрошення, тоді полив проводиться двічі на день.

А ось за кілька днів до збору плодів на важкому ґрунті полив потрібно припинити. Втім, якщо ґрунт піщаний, тоді полив має тривати аж до самого збору урожаю – інакше це може призвести до сонячних опіків. Якщо на кавунах немає явних симптомів нестачі вологи, тоді починати полив потрібно тільки в період, коли починають наливатися плоди, а з моменту дозрівання припинити повністю.

До слова, раніше ми вже ділилися календарем городника на липень, який підкаже ідеальні дні для догляду за кавунами.

Які є правила поливу кавунів?

Вологість землі на кавунах має в ідеалі становити 75 – 80%, аби рослини нормально розвивалися.

Ось кілька основних правил щодо поливу кавунів, яких досвідчені городники завжди дотримуються: