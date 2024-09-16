Когда вы решили сажать клубнику осенью, главное – выбрать дату так, чтобы растения успели укорениться до того, как наступят заморозки. Поэтому Советы 24 рассказывают, в какой месяц лучше всего проводить посадку.
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Когда высаживать клубнику осенью
Обычно посадки проводят примерно за месяц до похолодания. Но учитывайте то, что процедуру нужно проводить в сухую погоду, поэтому предварительно обратите внимание на погоду, а только потом начинайте высадку.
В северных регионах Украины саженцы клубники высаживают с конца августа до середины сентября, а в южных в это время только начинают посадки. Так растения успеют пустить новые корешки до наступления морозов.
Также нужно знать, что существует три периода посадки саженцев осенью:
- Ранний. Такие посадки проводят в августе – первой декаде сентября.
- Средний. Начало сентября и середина октября.
- Поздний. Клубнику высаживают с середины до конца октября.
Обычно огородники выбирают ранние или средние сроки, ведь конец октября может быть чрезвычайно морозным.
Когда нужно сажать клубнику / Фото Pexels
Какие есть преимущества осенней посадки клубники
Первое преимущество – это время на укоренение саженцев. И температура уже не такая высокая, как летом, но еще и не зимние морозы. Поэтому растения могут спокойно адаптироваться к новому грунту и укрепить корневую систему.
Кроме того, посадка клубники в открытый грунт осенью позволяет подготовить землю наилучшим образом. Земля освободится от летних растений, и у вас есть возможность ее подкормить и обогатить питательными элементами. Осенью нужно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной.
Осень – это также время, когда активность многих вредителей уже снижена. И это означает, что саженцы клубники будут менее подвержены нападению различных насекомых.