Когда вы решили сажать клубнику осенью, главное – выбрать дату так, чтобы растения успели укорениться до того, как наступят заморозки. Поэтому Советы 24 рассказывают, в какой месяц лучше всего проводить посадку.

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Когда высаживать клубнику осенью

Обычно посадки проводят примерно за месяц до похолодания. Но учитывайте то, что процедуру нужно проводить в сухую погоду, поэтому предварительно обратите внимание на погоду, а только потом начинайте высадку.

В северных регионах Украины саженцы клубники высаживают с конца августа до середины сентября, а в южных в это время только начинают посадки. Так растения успеют пустить новые корешки до наступления морозов.

Также нужно знать, что существует три периода посадки саженцев осенью:

Ранний. Такие посадки проводят в августе – первой декаде сентября.

Такие посадки проводят в августе – первой декаде сентября. Средний. Начало сентября и середина октября.

Начало сентября и середина октября. Поздний. Клубнику высаживают с середины до конца октября.

Обычно огородники выбирают ранние или средние сроки, ведь конец октября может быть чрезвычайно морозным.



Когда нужно сажать клубнику / Фото Pexels

Какие есть преимущества осенней посадки клубники

Первое преимущество – это время на укоренение саженцев. И температура уже не такая высокая, как летом, но еще и не зимние морозы. Поэтому растения могут спокойно адаптироваться к новому грунту и укрепить корневую систему.

Кроме того, посадка клубники в открытый грунт осенью позволяет подготовить землю наилучшим образом. Земля освободится от летних растений, и у вас есть возможность ее подкормить и обогатить питательными элементами. Осенью нужно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной.

Осень – это также время, когда активность многих вредителей уже снижена. И это означает, что саженцы клубники будут менее подвержены нападению различных насекомых.