Если вы хотите выращивать у себя на огороде кустовые кабачки, нужно не только знать тонкости ухода и подкормки, но и разбираться в том, какой сорт лучше всего подойдет для вашего региона и того, что вы собираетесь делать с овощами.

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Колдун

Этот сорт кабачков действительно поразит вас! Это может быть очень урожайный вариант, и если вы хотите получить много плодов с одного куста, тогда вам стоит остановиться именно на этом сорте. А в Украине он считается сортом, имеющим наиболее нежную мякоть.

Этот сорт – среднеранний, и для созревания ему нужно примерно 40 – 50 дней с момента всходов. Плоды у этого сорта будут светлые, со слегка зеленой кожицей. Средняя длина кабачков – примерно 18 сантиметров.

Акробат

Этот сорт порадует вас ранними плодами, ведь он созревает на несколько недель раньше, чем большинство других сортов. Его любят за хрусткость, которая сохраняется даже после маринования и засолки.

Плоды вы получите уже на 38 – 40 день после всходов, а вес кабачка составит примерно 300 – 400 граммов. Он также подходит для всех видов кулинарной обработки.

Черный принц

Так, существуют также кабачки с темной кожной, и среди них Черный принц считается одним из лучших. Это также ранний сорт, созревающий за 40 дней после всходов. Он не такой большой, как акробат, и кабачки будут весить примерно 250 граммов.

Эти кабачки можно есть и в консервированном, и в тушеном, и в жареном виде – они всегда будут вкусны прекрасно!



Кабачки достаточно легко выращивать / Фото Pexels

Гайдамака

Основная характеристика этого сорта – это устойчивость к болезням. Но, кроме того, он также чрезвычайно урожайный и вкусный. Одно из дополнительных преимуществ Гайдамаки – это приспособленность к различным видам почвы, поэтому вы точно не столкнетесь с проблемами во время его выращивания.

Желтоплодный

Этот кабачок поразит вас своим внешним видом. Многие поклонники бахчевых культур в Украине выращивают именно Желтоплодный кабачок. Все потому, что он универсальный, не доставляет хлопот при посадке и уходе.

Кроме того, эти плоды можно долго хранить, и они не портятся при перевозке.