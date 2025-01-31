С одного куста будете собирать ведро: вот 6 сортов картофеля с лучшим урожаем

Уже совсем скоро начнется весна – горячее время для всех огородников. Но откладывать выбор сортов картофеля до последнего не стоит: лучше определиться с ними заранее.

Подобрать максимально урожайные и вкусные сорта картофеля – это задача, которая может показаться сложной даже для опытных огородников. 24 Канал делится несколькими вариантами, которые могут сработать наилучшим образом.

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Розара

Этот сорт совсем не боится холода и засухи и дает максимально большой урожай – до 20 картофелин со всего одного куста. Такой картофель будет легко чиститься, хорошо разваривается и имеет приятный вкус.

Клубень будет иметь много глазков, и все корнеплоды вырастают примерно одинакового размера.

Беллароза

Этот сорт, вероятно, можно встретить чуть ли не на каждом украинском огороде – и не зря. Картофель у него вкусный и вырастает большим и гладким, одинакового размера. Кроме того, урожайности этого сорта можно только позавидовать.

Славянка

Этот среднепоздний сорт имеет частично красную кожуру и кремовую мякоть. Картофелины продолговатые и имеют мелкие глазки. Картофель не разваривается, сохраняет форму и цвет во время приготовления.

Но главное – этот сорт хорошо хранится и имеет высокую устойчивость ко многим болезням. Впрочем, учитывайте, что по сравнению с другими сортами, этот требует более плодородной почвы.



Сорт картофеля нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Тайфун

Этот сорт – среднеранний и может хорошо храниться. Для производства чипсов вообще подходит идеально, ведь не разваривается вообще. Это один из лучших сортов, что может расти при неблагоприятных условиях выращивания: он не боится заморозков, града и перепада температур.

Имеет желтую кожуру, а мякоть светло-желтую, и цвет не меняется во время отваривания.

Щедрик

Этот сорт также имеет стабильно высокий урожай. Особенность его заключается в том, что на одном участке его можно выращивать в течение нескольких лет, и он не будет выращиваться. Клубни – круглые и равномерные, картофель идеально подойдет для приготовления вкусного пюре.

Ранняя роза

Это – один из старейших американских сортов, что был выведен еще в 1861 году – и даже сейчас остается достаточно популярным. Цвет кожуры – розовый, а мякоть бледная, иногда с фиолетовыми вкраплениями. Подходит для выращивания на супесчаных, суглинистых и торфяных почвах. Впрочем, имеет значительный недостаток – как и все старые сорта, он достаточно чувствителен к большинству болезней.

Но урожайность и сроки хранения картофеля точно порадуют любого садовода.