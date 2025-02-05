Получите невиданный урожай: 5 самых лучших сортов перца для огорода

Зима уже близится к концу, а это значит, что уже подступают дни посадки перца на рассаду. И перед тем, как браться за это дело, нужно определиться с желаемыми сортами.

Откладывать выбор сортов перца для посадки не стоит, ведь уже совсем скоро нужно будет покупать семена и готовить емкости для рассады, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". А для хорошего урожая главное – это качественный посадочный материал.

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Калифорнийское чудо желтое

Срок созревания этого сорта перца – от 120 до 130 дней. Он имеет кубовидную форму и длиной может достигать 11 – 12 сантиметров. Имеет достаточно толстые стенки, а урожай поразит даже привередливых огородников – всего с одного квадратного метра удастся собрать до 10 килограммов перца!

Этот сорт входит в число самых популярных во всем мире, ведь отличается невероятным вкусом. Подходит и для потребления в сыром виде, и для приготовления закруток и салатов.

Подарок Молдовы

Эти плоды по форме конусовидные и немного меньше – 7 – 11 сантиметров, а в диаметре у плодоножки – 4 – 5 сантиметров. Весит каждый перец до 100 граммов, а для созревания плодов кусту нужно 120 дней.

С одного квадратного метра удастся собрать до 10 килограммов урожая. Сорт популярен из-за своей неприхотливости и гарантирует хорошую урожайность практически в любом регионе. Он также отличается высокой генетической устойчивостью ко многим заболеваниям, на которые страдает перец.



Сорт перца нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Кубовидный толстостенный

Как следует из названия, форма плодов у этого сорта кубообразная, а толщина стенок может достигать сантиметра. В среднем весит один плод 150 – 200 граммов, а с квадратного метра можно собрать 7 – 8 килограммов перца.

Гибрид может порадовать высокой устойчивостью к болезням, отличается плотными, сочными плодами, содержащие много мякоти. Перец сладкий и не горчит – идеально подходит для салатов и консервации.

Белоснежка

Имеет изогнутую, треугольную форму и может достигать 12 сантиметров в длину. Вес одного плода – до 150 граммов. Этот раннеспелый сорт имеет неплохую урожайность – до 7 килограммов на квадратный метр, а также неприхотлив в выращивании и может похвастаться отличными вкусовыми качествами.

Анастасия

Конусовидная форма перца со слабо выраженными гранями порадует каждого огородника – плоды у него крупные, а урожайность впечатляет – до 15 килограммов с одного квадратного метра. Он хорошо завязывает плоды даже в относительно холодную погоду, имеет сладкий вкус и красивый вид.