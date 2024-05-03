Самые сладкие сорта тыквы: выберите лучшие для своего огорода

Бахчевые культуры очень популярны среди украинцев, и их выращивают немало огородников. Пользуется популярностью в частности и тыква. Но для того, чтобы вырастить ее, нужно подобрать лучшие сорта.

Тыква – это чрезвычайно универсальный овощ, который подходит для приготовления очень большого количества блюд. И полезен не только мякоть, но и семена – его можно достать, подсушить и есть отдельно. Итак, вот 5 наиболее популярных и удачных сортов тыкв для вашего огорода.

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Украинская

Эта тыква – одна из лучших и наиболее сладких. Плоды такого сорта будут иметь сферическую форму и вертикальные зеленые полоски; они будут среднеранними, и таким тыквам нужно от 90 до 100 дней с момента всходов.

Каждая тыква будет весить в среднем 5 – 6 килограммов; вкус – сладкий, с фруктовыми нотками, а семена – маслянистые. Плоды при правильном хранении можно будет отложить до весны.

Арабатский

Многие опытные огородники сходятся во мнении, что эту тыкву можно считать самой вкусной. Сорта такого типа выращивают по всей Украине, и они всегда дают стабильный хороший урожай. Впрочем, это поздний сорт – но учитывайте то, что плоды настолько вкусные, что на них стоит подождать!

Для созревания этой тыкве нужно 130 дней; они будут иметь грушевидную форму, будут иметь много мякоти и маленькую камеру для семян.

Гилея

Если вы ищете сладкие сорта тыкв, тогда вам нужно высадить сорт Гилея. Вкусовые характеристики этого сорта чрезвычайно привлекательными для садоводов, и пользуется он также популярностью и среди кулинаров. Его также можно выращивать и для длительного хранения – он может лежать не менее полугода.

Для созревания этому сорту нужно примерно 110 дней от посадки, и плоды будут весить от 5 до 7 килограммов.



Тыквы очень просто выращивать / Фото Pexels

Зимняя Сладкая Сладкая

Название этого сорта уже указывает на две его главные характеристики – он может очень долго храниться и будет очень сладким. Отложить его можно практически до следующего урожая, если вы будете придерживаться нескольких основных правил – используйте для хранения сухое помещение, что хорошо проветривается и защищено от мороза.

Конфетка

Сладкая тыква сорта Конфетка идеально подходит для выращивания в открытом грунте в Украине. Она относительно новая, но выгодно отличается от классических украинских сортов. Преимущество заключается в том, что плоды имеют небольшой размер, однако максимально неприхотливы и могут очень хорошо транспортироваться.