6 целебных трав для здоровья волос: они лучше магазинных средств

Натуральные средства для ухода за волосами могут быть полезнее, чем вы когда-либо думали. Они помогают ускорить их рост, прекратить выпадение и помогают убрать перхоть.

Если вы хотите, чтобы волосы всегда выглядели красивыми и здоровыми, нужно позаботиться о том, чтобы как следует за ними ухаживать. И некоторые лекарственные травы помогут вам в этом, пишут Лекарственные травы.

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Ромашка

Ромашка содержит чрезвычайно большое количество ценных компонентов, минералов и витаминов, которые могут улучшить состояние волос. Эфирные масла в растении могут увлажнять и питать пряди, а каротин обеспечивает шелковистость волос. Дубильные вещества в ромашке помогают в укреплении корней и регенерируют структуру волос.

Кроме того, кальций, калий, магний и железо могут восстанавливать фолликул и ускорять рост волос.

Тимьян

Тимьян восстанавливает и увлажняет волосы благодаря эфирным маслам, содержащихся в нем. Кроме того, там также есть и олеиновая кислота, что может улучшать вид волос и ускорять их рост.

Душица

В душице вы найдете и аминокислоты, и витамины, и антиоксиданты, и различные эфирные масла. Благодаря этому она может быть чрезвычайно действенной в улучшении и укреплении сухих, ослабленных волос с секущимися кончиками.

Корень лопуха

Корень лопуха может сделать волосы здоровыми, шелковистыми и справиться с сухостью и тусклостью. Также отвар из растения действенный и для стимуляции роста волос и их укрепления. Такие лечебные свойства можно легко объяснить химическим составом растения – ведь оно содержит протеины, эфирные масла, витамины и железо.

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Мята

Она содержит эфирные масла и ментол, а он может улучшить микроциркуляцию крови и усилить рост волос. Растение может эффективно бороться с избытком кожного жира, а также предотвращает зуд кожи головы.



Мята очень полезна для волос / Фото Pexels

Подорожник

О лечебных свойствах этого растения знают, вероятно, уже все. Листья подорожника действительно может быть очень полезным, ведь оно нормализует работу сальных желез, укрепляет волосяные фолликулы, активизирует рост волос, а также может устранить шелушение и раздражение кожи.