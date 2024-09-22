Не слушайте утверждений о том, что как не мой вазу, она все равно будет оставаться тусклой – это просто не так. На самом деле отмыть стекло или хрусталь внутри достаточно просто, пишет Берегиня.

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Как почистить стеклянную или хрустальную вазу

Прежде всего, вам нужно хорошо помыть вазу снаружи, чтобы при очистке внутренней части все загрязнения сразу же бросались в глаза. Хрусталь – это достаточно капризный материал, который при неправильном уходе может стать тусклым и потерять весь блеск.

Уход за стеклом несколько проще, но и оно может стать не очень привлекательным, если никогда его не чистить. Соду нужно сразу же отложить в сторону. Хрустальную вазу отмывайте в простой теплой воде. Если же загрязнения очень сильные, тогда вы можете использовать слабый раствор мыла или же мягкое средство для мытья посуды.



Стеклянную вазу помыть очень просто / Фото Pexels

А вот с очисткой рифленой поверхности поможет старая зубная щетка. Когда изделия помутнели, вы можете протереть их крупной солью, и следите, чтобы острые крупинки не поцарапали материал. После мытья не забудьте сполоснуть изделия чистой водой с добавлением уксуса, а затем протрите проспиртованной салфеткой – это поможет вернуть блеск.

Вот еще несколько простых способов почистить вазу внутри, если у нее очень узкое горло: