Не слушайте утверждений о том, что как не мой вазу, она все равно будет оставаться тусклой – это просто не так. На самом деле отмыть стекло или хрусталь внутри достаточно просто, пишет Берегиня.
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Как почистить стеклянную или хрустальную вазу
Прежде всего, вам нужно хорошо помыть вазу снаружи, чтобы при очистке внутренней части все загрязнения сразу же бросались в глаза. Хрусталь – это достаточно капризный материал, который при неправильном уходе может стать тусклым и потерять весь блеск.
Уход за стеклом несколько проще, но и оно может стать не очень привлекательным, если никогда его не чистить. Соду нужно сразу же отложить в сторону. Хрустальную вазу отмывайте в простой теплой воде. Если же загрязнения очень сильные, тогда вы можете использовать слабый раствор мыла или же мягкое средство для мытья посуды.
Стеклянную вазу помыть очень просто / Фото Pexels
А вот с очисткой рифленой поверхности поможет старая зубная щетка. Когда изделия помутнели, вы можете протереть их крупной солью, и следите, чтобы острые крупинки не поцарапали материал. После мытья не забудьте сполоснуть изделия чистой водой с добавлением уксуса, а затем протрите проспиртованной салфеткой – это поможет вернуть блеск.
Вот еще несколько простых способов почистить вазу внутри, если у нее очень узкое горло:
- налейте в вазу столовый уксус и оставьте так на ночь – это поможет размягчить грязь;
- насыпьте рис или гречку в сосуд и залейте почти до конца водой. Энергично трясите вазу, чтобы очистить загрязнения;
- 8 столовых ложек теплой воды соедините с 2 столовыми ложками манки и 3 ложками сухой горчицы. Составом промойте вазу внутри и прополосните раствором марганцовки;
- для того, чтобы избавиться от зеленого налета, возьмите несколько ложек гречки или риса и смешайте с 2 ложками водки, залейте смесь внутрь и потрясите. Если зелень не отошла, нужно оставить раствор на несколько минут и повторить.