Выбрать хорошее летнее одеяло может быть непросто – но оно точно стоит своих денег. Ведь идеальная летняя модель создана с учетом жары, и под таким одеялом вам точно не будет жарко ночью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Matrason.

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Каким должно быть летнее одеяло?

Летом погода бывает совершенно разной – порой приятно прохладной, а порой очень жаркой. Впрочем, летние холода часто более влажные, ведь воздух в доме не подсушен батареями, а окна открыты на проветривание. И даже за одну ночь температура может сильно измениться: на смену вечерней жаре приходит ночная прохлада, что всего за несколько часов сменяется утренней духотой.

И поэтому так важно подобрать одеяло, что создают с учетом всех этих изменений. Итак, вот несколько основных аспектов, на которые нужно обратить внимание при выборе летнего одеяла:

воздухопроницаемость;

небольшой вес;

гигроскопичность;

вентилируемый чехол;

способность выдерживать частые стирки.

Какой выбрать наполнитель для летнего одеяла?

Чаще всего выбирают одеяла с натуральными наполнителями – учитывайте то, что хоть синтетика и может быть дешевле, она не впитывает влагу, и порой электризуется, притягивая пыль. Кроме того, чехол одеяла должен быть сделан из прочной, но вентилируемой ткани.

Очень часто используют такие растительные наполнители:

бамбук;

хлопок;

эвкалипт;

лен;

морские водоросли.

Все эти наполнители достаточно мягкие, легкие, хорошо абсорбируют влагу и вентилируются. Кроме того, они просты в уходе, в отличие от хороших, но таких дорогих шелковых одеял.

А водоросли и бамбуковое и эвкалиптовое волокно еще и обладают натуральными бактерицидными свойствами, и это будет способствовать гигиене. Зато преимущество шерстяных изделий не только в натуральности, но и в возможности обеспечить "сухое тепло" – шерсть греет и прекрасно впитывает влагу, оставаясь сухой на ощупь, а летом это очень важно.



Одеяло лучше брать с натуральным наполнителем / Фото Pexels

Еще один вариант, который стоит рассмотреть – это тонкие одеяла без наполнителя. Если вы привыкли сушить одеяло вертикально и часто его переворачиваете, тогда это может быть лучшим вариантом, ведь наполнитель со временем все же может сбиться и сместиться внутри чехла.

Впрочем, и греют такие изделия слабее. Особенно популярны махровые простыни, которыми часто заменяют покрывала – они плотные, мягкие и приятные на ощупь.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как стирать махровые полотенца, чтобы они годами оставались мягкими и пушистыми.

Как ухаживать за летним одеялом?

Если вы используете простыни для одеяла, тогда можно стирать его всего один или два раза за сезон. Впрочем, здесь также нужно ориентироваться на то, насколько быстро оно загрязняется.

Чаще нужно стирать одеяло, если вы:

обильно потеете ночью;

имеете аллергии;

имеете домашних животных;

имеете кожные заболевания.

Сушить одеяла с наполнителями желательно горизонтально, в расправленном состоянии. Так наполнитель не будет смещаться или сбиваться, а одеяло будет служить вам годами.