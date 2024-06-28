Неважно, что именно вы выращиваете на своем участке – фрукты, овощи или просто цветы; все равно вы не единственные, кто интересуется овощами. К сожалению, различные вредители только и ждут шанса, чтобы обчистить ваш огород и сад. Впрочем, с ними можно достаточно эффективно бороться.

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Розмарин

Эта пахучая трава является одним из самых мощных отпугивателей вредителей, ведь они терпеть не могут запаха растения. Травы могут быть невероятным выбором компаньонов для большинства овощей и ягод, растущих у вас не огороде.

Кстати, благодаря розмарину можно отпугивать также и комаров – его часто используют для того, чтобы готовить натуральный отпугиватель насекомых.



Розмарин отпугивает вредителей / Фото Pexels

Мята

Летом мяту обычно используют в напитках, чтобы добавить им свежего вкуса и запаха. Впрочем, насекомым мята нравится гораздо меньше, чем людям. Запах мяты отпугивает муравьев и тлю, и эту зелень невероятно просто выращивать, поэтому вы можете без особых сложностей достичь невероятного запаха у себя в саду.

Базилик

Он идеально подходит не только для салатов, но и для отпугивания комаров и других вредителей, которые часто поселяются на огороде и в саду.

Кстати, если посадить его возле помидоров, растение также может улучшить вкус их плодов.



Базилик можно высадить на огороде / Фото Pexels

Тимьян

Это – еще одна ароматная трава, которую можно использовать в паре с ягодами и овощами. Аромат лимонного тимьяна прекрасно отпугивает целый ряд вредителей. И если вы, например, посадите его возле клубники, тогда отпугнете червей, а также укрепите растения и улучшите их урожайность.

Ноготки

Прежде всего, вы можете выбрать один из многочисленных сортов ноготков – тот, который будет вам наиболее по душе. Кроме того, эти цветы не только радуют глаз, но и приносят немало чесотки – и их запах, и корни помогают отпугивать тлю и нематод.

Советуют высаживать растения по краям клумб, чтобы они стали первой линией на защиту от вредителей. Также поможет против вредителей и календула, которая точно должна оказаться в вашем саду.