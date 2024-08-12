Сделать питательный "напиток" для растений без лишних затрат на самом деле довольно легко, и использовать нужно только те ингредиенты, которые уже есть у вас дома. И они будут не менее эффективными, чем дорогие магазинные подкормки.

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Какие удобрения можно использовать на огороде

Прежде всего, вам нужно зайти к себе на кухню или открыть кладовую. Вы будете удивлены тем, сколько материалов для подкормок там хранится. И вот 5 наиболее популярных из них.

Лук

Когда вы замачиваете его в воде, тогда вы можете создать фосфорное удобрение, которое будет способствовать цветению любых растений.

Морковь

Ее нужно замочить в воде, и тогда можно получить невероятное калийное удобрение. Оно будет способствовать росту растения.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Соя

Если ее замочить, получится азотное удобрение. Вносить его под растения нужно для того, чтобы предотвратить пожелтение листьев и корневой гнили.

Апельсиновая кожура

Ее, как и остальные продукты, нужно замочить в воде. А кожура поможет в том, чтобы регулировать pH почвы.



Апельсиновая кожура может стать удобрением / Фото Pexels

Картофельная кожура

В Украине блюда из картофеля чрезвычайно популярны. И после того, как вы приготовите блюдо, не спешите выбрасывать отходы. Если остатки и кожуру замочить, получится очень питательный раствор, который может обогатить растение полезными микроэлементами.

Главное – помните, что подкормки просто обязательны для того, чтобы растение плодотворно росло и быстро развивалось, а впоследствии – порадовала вас богатым урожаем.