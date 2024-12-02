Не только телефон: вот что можно зарядить от повербанка
Если у вас дома есть повербанк, вы точно хотите использовать его возможности на полную. И для этого нужно в первую очередь узнать, что именно можно питать им.
В период отключений электроэнергии иметь дома повербанк – это не только удобство, но и необходимость, сообщает 24 Канал. И, возможно, ваш пристой способен на большее, чем вы думаете.
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Что можно заряжать от повербанка
В зависимости от мощности вашего устройства повербанк будет работать разное количество времени и давать меньший или больший цикл зарядок. В частности, модели с мощностью до 10000 мАч пригодятся только для того, чтобы быстро заполнить батарею телефона в дороге или дома.
К сожалению, их мощности не хватит на длительные отключения света и питания мощных устройств. Но вот несколько способов использовать такой аккумулятор?
- зарядить телефон (от 2 до 5 полных зарядок);
- наушники и часы (несколько десятков зарядок);
- планшет – полностью хватит на 1 заряд.
- Фотоаппараты и видеокамеры – от время съемок на природе вы вполне можете зарядить аккумуляторы камеры через повербанк.
- Фонари. Если вам нужно зарядить фонарь, вы также вполне можете воспользоваться для этого повербанком.
А вот ноутбук повербанком зарядить не удастся, если он не достаточно мощный. Только повербанки от 20000 мАч позволяют заряжать одновременно несколько устройств и питать ноутбуки и планшеты.
Повербанк может заряжать немало гаджетов / Фото Pexels
На что обращать внимание перед покупкой повербанка?
Перед тем, как купить устройство в магазине, нужно обратить внимание на его характеристики – это поможет принять правильное решение и не пустить деньги "на ветер".
Вот несколько вариантов повербанков:
- С небольшой емкостью – до 10000 мАч. Они станут хорошим решением для коротких поездок и ежедневного использования. Они компактные, удобные для ношения, но имеют низкую мощность и не смогут быстро зарядить мощные гаджеты.
- Портативные аккумуляторы на 20000 мАч. Они станут целесообразной покупкой, если вам нужна функция быстрой зарядки, или же вы хотите зарядить несколько устройств одновременно.
- Повербанки на 30000 мАч и более – идеально подходят для ситуаций, когда нет света, но нужно заряжать мощные гаджеты. Впрочем, они будут больше и тяжелее, и носить их не очень удобно.