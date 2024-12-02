Не лише телефон: ось що можна зарядити від повербанка

Якщо у вас вдома є повербанк, ви точно хочете використовувати його можливості на повну. І для цього потрібно передусім дізнатися, що саме можна живити ним.

У період відключень електроенергії мати вдома повербанк – це не тільки зручність, але й необхідність, повідомляє 24 Канал. І, можливо, ваш пристій здатний на більше, ніж ви думаєте.

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Що можна заряджати від повербанка

Залежно від потужності вашого пристрою повербанк працюватиме різну кількість часу та даватиме менший чи більший цикл зарядок. Зокрема, моделі з потужністю до 10000 мАг згодяться тільки для того, аби швидко заповнити батарею телефона в дорозі чи вдома.

На жаль, їхньої потужності не вистачить на тривалі відключення світла та живлення потужних пристроїв. Але ось кілька способів використати такий акумулятор?

зарядити телефон (від 2 до 5 повних зярядок);

навушники та годинник (кілька десятків зарядок);

планшет – повністю вистачить на 1 заряд.

Фотоапарати та відеокамери – від час зйомок на природі ви цілком можете зарядити акумулятори камери через повербанк.

Ліхтарі. Якщо вам потрібно зарядити ліхтар, ви також цілком можете скористатися для цього повербанком.

А ось ноутбук повербанком зарядити не вдасться, якщо він не досить потужний. Тільки повербанки від 20000 мАг дозволяють заряджати водночас кілька пристроїв та живити ноутбуки та планшети.



Повербанк може заряджати чимало гаджетів / Фото Pexels

На що звертати увагу перед покупкою повербанка?

Перед тим, як купити пристрій у магазині, потрібно звернути увагу на його характеристики – це допоможе прийняти правильне рішення та не пустити гроші "на вітер".

Ось кілька варіантів повербанків: