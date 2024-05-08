Вероятно, все люди мечтают о том, чтобы создать идеальный дом, который будет притягивать к себе счастье и положительную энергетику. И для этого вам нужно избавиться от некоторых вещей, которые точно найдутся в вашем доме.

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Одежда черного цвета

Многие считают черную одежду символом сдержанности, строгости и безупречного стиля. Кроме того, она чрезвычайно удобная, лаконичный и универсальный, а также подойдет практически к любому случаю.

Впрочем, черный цвет все же может негативно влиять на настроение, самочувствие и энергетику человека, поэтому если постоянно носить черные вещи, вы можете притягивать к себе негативные эмоции. И для того, чтобы избавиться от проблемы, вам не нужно выбрасывать черную одежду – вместо этого вы можете комбинировать ее с яркими аксессуарами.

Мусор и сувениры

Многие квартиры, где есть много ненужных предметов, которые только накапливают пыль, могут также накапливать негативную энергетику. Они будут висеть на ауре дома "мертвым грузом" и препятствовать энергетическим потокам. Также ненужные предметы могут блокировать положительную энергетику.

Старые фотографии

Конечно, фотографии – это, прежде всего, памятная вещь, которая напоминает о лучших моментах в жизни. И некоторые фото, которые могут провоцировать у вас негативные эмоции, лучше убрать, ведь они могут притягивать беду и негативную энергетику.

Старые швабры и веники

Веник раньше считался эффективным средством против нечисти – над ним читали заговоры, и с его помощью также проводили обряды. Впрочем, сейчас веник – это просто инструмент для уборки, поэтому он должен быть чистым, и не только физически, но и энергетически. Поэтому если у вас есть старый веник, который достался от кого-то, лучше его выбросить и купить взамен новый.



Старые веники притягивают плохую энергию / Фото Pexels

Чужие вещи

Любой предмет, который принадлежит чужому человеку, будет хранить в себе его энергетику. Она может быть и хорошей, и плохой – и вы не знаете, какие события пережил человек с этой вещью. Поэтому лучше не хранить у себя дома предметы, о происхождении которых вы ничего не знаете, иначе можете рисковать привлечь в свой дом беду.

Деньги и кошельки

Если вы занимаетесь коллекционированием монет, гораздо лучше складывать их в альбом или специальную коробку, зато старые кошельки для этого не подходят. И деньги также имеют энергетику, а если вы будете хранить их в непривлекательном месте, вы можете отвабить их от себя.

То же касается и хранения купюр в доме.