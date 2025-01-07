Эти обычные вещи отгоняют беду из дома: стоит держать их под рукой

Многие верят в то, что некоторые бытовые вещи могут быть настоящими оберегами для дома, поэтому их нужно хранить в специальных местах дома.

Эзотерики убеждены, что даже обычные бытовые вещи, которыми мы пользуемся дома ежедневно, имеют свою энергетику. И иногда она настолько сильная, что может защитить ваш дом от сглаза и проблем, сообщает 24 Канал.

Интересно Не выбрасывайте иголки от елки: они пригодятся вам в быту

Ключи

Так, даже ваши ключи от дома могут стать мощным оберегом дома. Ключ – это символ того, что вы закрываете двери дома от злых сил. Кроме того, именно ключ также считается символом финансового достатка.

Для того, чтобы ключи служили вам как оберег, достаточно будет держать их в чистоте и ухаживать за ними. Никогда не кладите их на стол и на подоконник – вместо этого храните в сумке или на специальном крючке.

Иглы

Иглы часто становятся негативным символом – ведь их якобы используют в черной магии, через них можно навести порчу, подбросив острый предмет в чужой дом. Впрочем, также игла может и защитить ваш дом, и для того, чтобы не впустить в дом темную энергетику, нужно засунуть несколько игл в дверные косяки.



Иглы могут защитить дом / Фото Pexels

Монеты

Такой оберег вроде бы может защитить дом от нищеты. Монеты нужно оставлять на подоконнике на растущую луну на три ночи, чтобы они зарядились лунной энергетикой. После этого их раскладывают по углам дома – и они смогут уберечь от финансовых неприятностей.

Веник

Предки верили, что веник и метла имеют сильную энергетическую силу и могут защитить дом от негатива. Веник нужно просто поставить перед входной дверью ручкой вниз, или обойти с ним дом. Веник возле колыбели вроде бы мог защитить ребенка, а если поставить его на огороде – отпугивал насекомых и грызунов.

Зеркало

Зеркало в доме – это очень важная вещь, ведь предки верили, что они служили границей между земным миром и потусторонним. Например, разбитое зеркало символизирует несчастье, ведь это нарушает границу. Не советуют смотреть в зеркало и ночью или во время грозы.