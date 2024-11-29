Эти вещи приносят в ваш дом беду: лучше избавиться от них немедленно

Предки верили, что у каждой вещи есть своя энергетика, и к этому нужно присматриваться, когда выбираете, каким именно предметам место в вашем доме.

Существуют поверья, что не только сами вещи, но и неправильное их расположение в вашем доме может привести к несчастьям и неудачам, сообщает 24 Канал со ссылкой на telegrafi.

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Зеркало напротив кровати

Считается, что если зеркало повернуто к кровати, это может привести к проблемам в любовных отношениях. Это может вызвать ссоры и недоразумения. Поэтому если вы хотите держать зеркало в спальне, гораздо лучше будет повесить его внутри шкафа, чтобы дверцы могли закрывать его при необходимости.

Черные двери

В одежде и бытовых предметах черный цвет считается достаточно удачным и универсальным, но вот в интерьере он совсем нежелателен. И черные двери могут принести немало бед – но только в случае, если они повернуты на север.

Колючий цветок

Многие колючие предметы могут стать причиной ссор в доме, и колючие растения в том числе. Поэтому лучше держать и кактусы, и розы в горшках, и другие шипастые растения подальше от спальни и гостиной. Впрочем, на кухне они не будут приносить такого вреда.



Кактусы не стоит держать в спальне / Фото Pexels

Календарь на дверях

Никогда нельзя вешать календарь на входную дверь – а все потому, что так он будет напоминать жителям дома о прошлой жизни, и не лучшим образом. Зато лучше найти для календаря другое место, где он не будет влиять на жизнь жителей.

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Картина кораблекрушения

Даже если вам очень нравится картина со штормовым морем и кораблекрушением, лучше не держать у себя дома такие полотна. Они изображают разрушение, которое также повлияет и на энергию людей в доме.