Ці речі приносять у ваш дім лихо: краще позбутися їх негайно

Предки вірили, що у кожної речі є своя енергетика, і до цього потрібно придивлятися, коли обираєте, яким саме предметам місце у вашому домі.

Існують повір'я, що не тільки самі речі, але і неправильне їх розташування у вашому домі може призвести до нещасть та невдач, повідомляє 24 Канал з посиланням на telegrafi.

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Дзеркало навпроти ліжка

Вважається, що якщо дзеркало повернене до ліжка, це може призвести до проблем в любовних стосунках. Це може спричинити сварки та непорозуміння. Тож якщо ви хочете тримати дзеркало у спальні, набагато краще буде повішати його всередині шафи, аби дверцята могли закривати його за потреби.

Чорні двері

У одязі та побутових предметах чорний колір вважається досить вдалим та універсальним, але ось у інтер'єрі він зовсім небажаний. І чорні двері можуть принести чимало лиха – але тільки у випадку, якщо вони повернені на північ.

Колюча квітка

Чимало колючих предметів можуть стати причиною сварок у домі, і колючі рослини в тому числі. Тож краще тримати і кактуси, і троянди в горщиках, і інші шипасті рослини якомога далі від спальні та вітальні. Втім, на кухні вони не будуть приносити такої шкоди.



Кактуси не варто тримати в спальні / Фото Pexels

Календар на дверях

Ніколи не можна вішати календар на вхідні двері – а все через те, що так він нагадуватиме мешканцям дому про минуле життя, і не в найкращий спосіб. Натомість краще знайти для календаря інше місце, де він не впливатиме на життя мешканців.

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Картина корабельної аварії

Навіть якщо вам дуже подобається картина зі штормовим морем та кораблетрощею, краще не тримати її у себе вдома такі полотна. Вони зображають руйнування, яке також вплине і на енергію людей в домі.