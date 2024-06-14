Чтобы сэкономить на стирке: какие вещи можно класть в стиральную машинку вместе

Сортировка во время стирки белья очень важна, и именно она поможет не только получить чистые вещи, но и не испортить стиральную машину. Но если знать несколько правил, на электричестве можно существенно сэкономить.

Если вам нужно постирать немало вещей в стиральной машине, вряд ли удастся обойтись всего одной стиркой. И все же при правильном комбинировании можно сэкономить электроэнергию. Porady 24 рассказывают, какие вещи можно стирать вместе.

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Цвет и фактура

Есть простое правило, которое поможет вам определить, какие вещи нужно класть вместе в барабан стиральной машинки. Прежде всего, скомбинируйте три кучки – белое, цветное и черное.

Вещи, которые имеют подобный цвет и фактуру, можно без проблем стирать вместе. Хлопчатобумажные ткани можно стирать вместе, синтетические – тоже вместе.

Размер

Комбинировать размеры вещей, когда вы кладете их в стиральную машину, очень важно. Так вы сможете оптимально загрузить барабан, избежав чрезмерного расхода электричества. Например, если вы стираете одеяло, к нему могут уместиться еще несколько меньших вещей такого же цвета – футболки, шорты, нижнее белье и тому подобное.

И для того, чтобы не повредить вещам, нужно соблюдать несколько правил – расстегните все пуговицы и молнии на вещах, а деликатную одежду положите в мешок для стирки. Проверьте, не осталось ли чего-то случайно в карманах.



Стирка одежды может быть экономной / Фото Pexels

Программа для стирки

Для того, чтобы вещи не пришлось стирать дважды, нужно правильно подобрать температуру стирки и ее длину. Например, для белых вещей лучше выбрать 60 градусов, а вот цветные и черные можно стирать с меньшим количеством градусов.