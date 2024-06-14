Щоб зекономити на пранні: які речі можна класти до пральної машинки разом

Сортування під час прання білизни – це дуже важливо, і саме воно допоможе не тільки отримати чисті речі, але й не зіпсувати пральну машину. Та якщо знати кілька правил, на електриці можна суттєво заощадити.

Якщо вам потрібно випрати чимало речей у пральній машині, навряд чи вдасться обійтися всього одним пранням. Та все ж при правильному комбінуванні можна зекономити електроенергію. Поради 24 розповідають, які речі можна прати разом.

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Колір і фактура

Є просте правило, яке допоможе вам визначити, які речі потрібно класти разом у барабан пральної машинки. Перш за все, скомбінуйте три купки – біле, кольорове та чорне.

Речі, які мають подібний колір та фактуру, можна без проблем прати разом. Бавовняні тканини також можна прати разом, синтетичні – теж разом.

Розмір

Комбінувати розміри речей, коли ви кладете їх у пральну машину, дуже важливо. Так ви зможете оптимально завантажити барабан, уникнувши надмірних витрат електрики. Наприклад, якщо ви перете ковдру, до неї можуть вміститися ще кілька менших речей такого ж кольору – футболки, шорти, спідня білизна тощо.

Та для того, щоб не зашкодити речам, потрібно дотримуватися кількох правил – розстебніть усі ґудзики та блискавки на речах, а делікатний одяг покладіть у мішок для прання. Перевірте, чи не лишилося чогось часом у кишенях.



Прання одягу може бути економним / Фото Pexels

Програма для прання

Для того, щоб речі не довелося прати двічі, потрібно правильно підібрати температуру прання та його довжину. Наприклад, для білих речей краще обрати 60 градусів, а ось кольорові та чорні можна прати з меншою кількістю градусів.